Le hackathon blockchain H-W3B déjà plébiscité par les étudiants

Au terme de deux jours de développements intenses, c'est une solution de caution solidaire sur blockchain qui s'est démarquée parmi les dix-sept équipes en compétition.

Le premier hackathon français dédié au Web3 pourra-t-il bientôt se targuer d'avoir donné naissance à de futures entreprises à succès ? Malgré la fatigue accumulée lors du hackathon étudiant H-W3B, Cédric Lion et Amaury Denny pensent déjà à demain. Les deux étudiants de Paris-Dauphine ont gagné, avec quatre de leurs camarades, le concours organisé par Sia Partners en partenariat avec Exaion et Tezos. Leur solution s'appelle GuarantEase et a convaincu la grande majorité du jury composé de Romain Bailleul (La Mine), Laurent Bernou-Mazars (Exaion), Raphaël Bloch (The Big Whale), Justine Destobbeleire (Sia Partners), Bilal El Alamy (PyratzLabs), Laurent Guibert (Metacard), Mehdi Labbani (B4B Labs), Kader Mouloudji (Metacard), Victor Tamer (BeinCrypto) et Arnaud Touati (Hashtag Avocats).

Déjà en réflexion quelques jours avant le hackathon, GuarantEase répond selon les étudiants à "une énorme imperfection dans le marché dans la location : les propriétaires portent des risques conséquents, ce qui suscite de la frilosité devant des dossiers qui sont pourtant très intéressants. Il y a un problème de confiance", souligne Cédric Lion, avant d'évoquer les problématiques d'étudiants étrangers, sans garant, de travailleurs en période d'essai ou encore en freelance et d'ajouter que leur offre résout aussi "un marché de la garantie imparfait". "Les propriétaires n'ont pas confiance dans Visale (la caution proposée par l'Etat, ndlr) et Garantme (solution de caution solidaire proposée par la start-up du même nom, ndlr) manque d'accessibilité et tous les profils ne sont pas acceptés", renchérit Amaury Denny.

"Il y a eu une sorte d'unanimité autour de GuarantEase"

Avec GuarantEase, un candidat à la location a l'assurance de trouver un garant dès lors qu'il est disposé à payer un tarif premium si son profil comporte des risques. Ce garant met sous séquestre dans un smart contract les liquidités nécessaires en cas de défaut de paiement, lesquelles sont automatiquement reversées au propriétaire si cette situation se présente. "Pour le propriétaire, il n'y a pas de démarche à accomplir en cas de loyer impayé, le smart contract délivre le paiement immédiatement", assure Cédric Lion. Et si dans le cadre de ce hackathon, l'ensemble des transactions étaient réalisées avec des cryptoactifs, les porteurs du projet ont déjà réfléchi aux différents moyens de conversion en devises, notamment en passant par des processeurs de paiement.

Dans l'assistance de la H-W3B, la solution a séduit. "La majorité des étudiants sur place sont étrangers ou sans confort matériel et sont concernés par ce type de situations. C'est une solution très intéressante", nous glisse Bilal El Alamy, CEO de l'accélérateur de start-ups PyratzLabs. "Il y avait une sorte d'unanimité autour de notre projet, c'est assez rare", confirme Cédric Lion.

Pour les deux étudiants et leur équipe, l'objectif est bien de donner une vie publique à GuarantEase au regard de l'enthousiasme suscité lors de cet événement. Ils estiment d'ailleurs que l'initiative de Sia Partners est essentielle pour le monde estudiantin. "C'était mon premier hackathon et j'ai trouvé ça passionnant, aussi bien en termes de technique que sur le plan humain. Même si nous n'avons dormi que cinq heures en deux jours, cela nous a permis d'avancer en profondeur et de rencontrer les personnes compétentes. C'est quelque chose à développer pour la jeunesse en général", poursuit Amaury Denny. "Ce que nous avons réalisé en si peu de temps est assez exceptionnel", abonde Cédric Lion. "C'est un vecteur d'innovation incroyable".