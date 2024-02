Même à l'arrêt téléphoner au volant peut coûter cher - gare à l'amende

Plus de quatre conducteurs sur cinq confessent utiliser leur téléphone au volant, pour régler leur GPS ou consulter leur SMS.

C'est interdit, mais la pratique est répandue. Selon le baromètre 2023 d'Axa Prévention, 80% des conducteurs français utilisent leur smartphone sur la route. Le paramétrage du GPS en roulant et l'envoi ou la consultation des SMS sont les deux usages les plus populaires. Pourtant, comme tout conducteur le sait : utiliser son téléphone est dangereux, et interdit par la loi. Une interdiction mise en place il y a plus de 20 ans via l'article R412-6-1 du code de la route.

Sur le site de la sécurité routière, il est d'ailleurs bien précisé que "téléphoner en conduisant détourne obligatoirement l'attention et multiplie par 3 le risque d'accident". Cette infraction est punie par une amende de 135 euros et un retrait de trois points du permis de conduire. Elle peut même entraîner une suspension de permis si elle est effectuée en même qu'une autre infraction routière, comme un excès de vitesse par exemple.

Mais même si l'automobiliste est à l'arrêt, il peut être considéré en infraction. La Cour de cassation a par exemple rejeté en 2006 le pourvoi d'un automobiliste mécontent d'un jugement le condamnant à 50 euros d'amende. Le contrevenant avait été interpellé par les forces de l'ordre en train d'utiliser son cellulaire alors qu'il était arrêté à un feu rouge.

Attention, il est possible d'être sanctionné, même le moteur éteint. En 2018, la juridiction suprême déboute une nouvelle fois la demande d'un automobiliste qui s'était pourvu en cassation. Ce dernier avait été verbalisé par les forces de l'ordre son téléphone à la main, alors qu'il stationnait sur la file de droite d'un rond-point avec les feux de détresse allumés mais le moteur allumé. Pour la Cour de cassation, "le véhicule momentanément arrêté sur une voie de circulation pour une cause autre qu'un événement de force majeure" doit être considéré "comme étant toujours en circulation". Donc, à moins d'un accident ou d'une panne, un automobiliste ne peut pas se servir de son téléphone si son véhicule est toujours sur une voie de circulation, arrêté en double file par exemple.

Ainsi, pour passer un appel ou envoyer un texto, il vaut mieux s'arrêter sur une place de parking et couper le moteur. Sinon, il reste possible d'utiliser son smartphone grâce à un dispositif intégré à la voiture ou à un casque pour les motards. D'ailleurs, pour ceux qui avaient un doute : l'interdiction de se servir d'un téléphone s'applique pour tous les véhicules, y compris les vélos et les trottinettes électriques.