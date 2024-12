La majorité des fonctionnaires sont mieux payés que les salariés du privé, un document le prouve

Les idées reçues sur les salaires des fonctionnaires sont nombreuses. Une analyse approfondie du dernier rapport de la DGAFP révèle une réalité surprenante.

Dans les couloirs des administrations comme dans les bureaux des entreprises privées, la question des salaires alimente souvent les débats. Qui gagne le mieux sa vie ? Les fonctionnaires sont-ils vraiment privilégiés ? Le rapport annuel 2024 sur l'état de la fonction publique apporte un éclairage précis sur cette question, loin des idées reçues.

Le paysage salarial de la fonction publique se dessine d'abord à travers ses trois versants. L'État arrive en tête avec un salaire mensuel moyen de 2 743 euros net, talonné par la fonction publique hospitalière (2 734 euros). Les agents territoriaux ferment la marche avec 2 145 euros net mensuels. Ce qui amène à une moyenne globale de 2 527 euros pour l'ensemble de la fonction publique. Mais ces chiffres masquent une réalité plus complexe.

Car c'est en comparant avec le secteur privé que les surprises apparaissent. Si le salaire moyen dans le privé (2 630 euros) semble légèrement supérieur, cette simple moyenne cache un avantage significatif pour la majorité des fonctionnaires. En effet, jusqu'au septième décile - c'est-à-dire pour 70% des effectifs - les agents publics bénéficient de rémunérations plus avantageuses que leurs homologues du privé.

Cette situation favorable dans le public s'observe particulièrement chez les employés et ouvriers, qui représentent près de la moitié des effectifs publics. Avec un salaire moyen de 2 031 euros dans le public contre 1 913 euros dans le privé, l'écart est significatif pour ces catégories. Si l'on souhaite rentrer dans le détail des métiers qui constituent ces 70% mieux payés que dans le privé, il faut se tourner vers le portail de la fonction publique et les chiffres de l'Insee. On trouver notamment dans la fonction publique d'Etat les infirmiers scolaires (1 800 à 2 500 euros nets), les secrétaires administratifs (1 700 à 2 600 euros nets) et les techniciens de laboratoire (1 800 à 2 700 euros nets). Dans la fonction publique territoriale, il s'agira par exemple des agents techniques territoriaux (1 600 à 2 200 euros nets) et des agents administratifs (1 650 à 2 400 euros nets)

Cependant, le tableau s'inverse radicalement pour les 30% de salariés les mieux rémunérés. À partir du huitième décile, les salaires du privé dépassent ceux du public de 3%, écart qui s'accentue progressivement. Au neuvième décile, la différence atteint 12%. Mais c'est dans le dernier centile - le fameux 1% des salariés les mieux payés - que l'écart devient spectaculaire : les rémunérations du privé surpassent celles du public de 28%.

Cette disparité est particulièrement visible chez les cadres supérieurs. Alors qu'ils représentent une proportion similaire dans les deux secteurs (environ un cinquième des effectifs), leur rémunération moyenne dans le privé atteint 4 489 euros, contre 3 611 euros dans la fonction publique.

Cette réalité nuancée des rémunérations publiques et privées invite à dépasser les clichés. Si la fonction publique apparaît comme un choix financièrement judicieux pour une majorité de Français, elle ne constitue pas un eldorado pour les profils les plus qualifiés en quête de hauts salaires.