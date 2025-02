Cette carte montre où roulent les voitures-radars banalisées - C'est sur ces routes qu'il y a le plus de contrôles

Une carte, créée par le Journal du Net, dévoile les itinéraires les plus empruntés par les voitures-radars. C'est sur ces routes que la plupart se font flasher.

Où circulent les voitures-radars en France ? La question taraude de nombreux automobilistes depuis leur déploiement il y a plus de dix ans. L'année passée, ces véhicules banalisés, principalement gérés par des sociétés privées, se sont révélés particulièrement efficaces avec plus d'un million de procès-verbaux dressés.

A première vue, difficile de savoir où roulent ces véhicules. Mais une carte interactive réalisée par le Journal du Net met au jour ce secret bien gardé. Pour l'utiliser, rien de plus simple : dans la carte zoomez sur votre département ou votre ville et les axes empruntés par ces voitures apparaîtront. Vous pouvez aussi taper votre code postal dans la barre de recherche de la carte.

Chaque point rouge est un flash émis par la voiture. En plaçant ces dizaines de milliers de points sur cette carte, on remarque quels sont les axes les plus fréquentés et là où les voitures dressent le plus d'amendes.

Cette carte est un document très intéressant car il est difficile de connaître avec précision les axes de circulation de ces voitures. Officiellement, "les voitures-radar circulent sur des routes déterminées par les services de l'Etat, sous la coordination des préfets de département, principalement sur les portions de route où sont relevées des vitesses excessives qui sont à l'origine d'accidents et sur tous les types de réseaux (autoroutes, routes nationales, départementales ou communales)", explique la sécurité routière dans une fiche pratique sur le sujet.

Comme on peut le voir sur la carte, les centaines de voitures-radars gérées par des sociétés privées ne roulent pas sur tout le territoire et privilégient certains axes très fréquentés. Aujourd'hui, seules huit régions sont concernées par ce dispositif : de la Bretagne au Grand Est en passant par le Nord et la Normandie. Dès le printemps 2025, de nouvelles voitures-radars seront déployées dans trois autres régions : Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Pour autant, sur la carte des points s'affichent dans le Sud - autour de Lyon, Toulouse et Marseille notamment - or aucun contrôle n'est encore réalisé sur ces territoires. C'est que la base de données produite par le ministère de l'Intérieur et utilisée pour réaliser cette carte comporte quelques rares erreurs.

"Ces erreurs en très faible nombre ne sont pas corrigées dans le jeu de données et peuvent donc faire apparaître des lieux d'observation aberrants. Les contrôles effectués sont dès lors exclus du traitement pénal", fait savoir le ministère de l'Intérieur.

Reconnaître une voiture-radar en conduisant n'est pas chose aisée. Les voitures utilisées sont banalisées et parmi les plus courantes de France : Peugeot 308 et 508, Ford Focus ou encore Citroën Berlingo. Les équipements radars sont par contre visibles à l'avant et sur le tableau de bord du véhicule.

La base de données utilisée par le JDN pour réaliser cette carte comprend uniquement des vitesses relevées en 2023 par les voitures-radars à conduite externalisée. Ces jeux de données (composés de plusieurs millions de points) sont mis à disposition publiquement par le ministère de l'Intérieur.