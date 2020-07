A vélo, sur le Canal de Nantes à Brest

Ce parcours sur le chemin de halage du Canal de Nantes à Brest (sécurisé et au faible dénivelé) est une invitation à découvrir le centre Bretagne, en prenant son temps. Un trajet de cinq jours que l'on peut faire avec toute la famille et qui ravira les amateurs de nature, de patrimoine et de gastronomie. Abbaye de Bon-repos, marchés du terroir, lac de Guerlédan, mégalithes ou réserves et sites naturels : le slow tourisme comme nous l'aimons !