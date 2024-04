Mieux que le Concorde : le vol Paris - New York en moins de deux heures pour bientôt

De nouveaux avions promettent de révolutionner le transport aérien en permettant de relier n'importe quel point du globe en quelques heures seulement.

Souvenez-vous du Concorde. L'avion de ligne supersonique franco-britannique, fierté des deux pays, volait à Mach 2, soit 2 fois la vitesse du son, à près de 2 500 km/h. Mis en service en 1976, il permettait de relier Paris à New York en seulement 3h30 contre 8 heures pour un vol classique. Mais le dernier vol commercial du Concorde remonte à 2003. L'avion a été retiré en raison de ses coûts d'exploitation trop élevés et donc de problèmes de rentabilité. Son retrait a marqué la fin d'une ère, laissant un grand vide dans le domaine de l'aviation supersonique civile.

Mais près de 20 ans plus tard, plusieurs entreprises et pays sont lancés dans une nouvelle course, celle des avions hypersoniques volant à plus de Mach 5, soit plus de 6 000 km/h. A ces vitesses vertigineuses, il serait possible de rallier Paris à New York en 1h30, ou de faire le tour du monde en seulement quelques heures ! Un exploit qui semblait jusqu'ici irréalisable mais qui pourrait bien devenir réalité dans un avenir proche.

En effet, parmi les projets les plus avancés, on trouve celui de la start-up américaine Hermeus. Avec le soutien financier de l'US Air Force, elle développe le Quarterhorse, un avion hypersonique propulsé par un moteur-fusée. Un premier prototype a été dévoilé fin 2021 mais surtout les essais en vol sont prévus dans les prochains mois. Hermeus ambitionne de créer un avion de transport de passagers volant à Mach 5 d'ici 2029. Si elle y parvient, cela marquera une étape majeure dans la démocratisation des vols hypersoniques.

Un autre acteur de poids est entré dans la course : la Chine. Des chercheurs de l'Institut de mécanique appliquée de Pékin ont mis au point un moteur hypersonique révolutionnaire capable de propulser un avion à plus, tenez-vous bien, de 20 000 km/h, soit près de Mach 16 ! Ce moteur utilise la technique de la détonation rotative jusqu'à Mach 7, puis bascule vers la détonation oblique pour atteindre des vitesses extrêmes tout en maximisant le rendement. Avec une telle motorisation, il serait théoriquement possible de faire le tour de la Terre en seulement 2 heures. Une prouesse technologique qui témoigne des ambitions de la Chine dans le domaine aérospatial.

Enfin, la société suisse Destinus travaille sur un avion hypersonique baptisé Jungfrau qui pourrait transporter 25 passagers à Mach 5. Sa particularité est d'utiliser de l'hydrogène comme carburant, réduisant ainsi drastiquement les émissions polluantes. Destinus vise une mise en service commerciale à l'horizon 2035. Une échéance lointaine mais porteuse d'espoir pour concilier vitesse et respect de l'environnement.

Si les défis technologiques, économiques et environnementaux restent immenses, ces projets ouvrent la voie à une véritable révolution des transports. Avec les avions hypersoniques, notre planète pourrait bientôt sembler bien petite et les distances abolies. Un futur à la fois fascinant et vertigineux qui soulève autant d'enthousiasme que d'interrogations sur l'impact d'une telle accélération de nos modes de vie.