Ce bon plan trop peu connu permet de profiter d'un vélo gratuitement

Avec l'arrivée des beaux jours, il est de plus en plus tentant d'effectuer ses trajets quotidiens à vélo. Peu le savent, mais de nombreuses villes proposent de prêter gratuitement des vélos à leurs habitants. Voici lesquelles.

Troquer les embouteillages ou les transports en communs bondés contre une balade à vélo pour aller au travail. C'est le rêve de beaucoup alors que les journées ensoleillées et les températures douces (enfin !) incitent à profiter des pistes cyclables. Malheureusement, l'achat d'un vélo représente un budget de plusieurs centaines d'euros.

Certes moins chers, mais tout de même payant sous forme d'abonnement, les systèmes de location en libre-service comme Vélib ou Vélo'v sont présents dans de nombreuses villes. Seulement, ils peuvent vite devenir un casse-tête : entre la proximité des stations, l'état des vélos et la disponibilité aux heures de pointe, l'exercice peut parfois décourager les cyclistes.

Pourtant, le vélo présente de nombreux avantages. C'est un moyen de déplacement écologique et un excellent moyen de faire de l'exercice au quotidien, sans avoir à dégager du temps spécifiquement pour le sport. Heureusement, il existe un dispositif pour se procurer un vélo gratuitement pour une longue durée et sans condition de revenus.

En effet, conscientes de ces multiples bénéfices, de plus en plus de municipalités mettent en place des services de prêt de vélos gratuits pour inciter leurs administrés à se mettre en selle. Dans ces villes, il est possible d'emprunter un vélo classique gratuitement pour des durées allant de quelques mois à plusieurs années. Les conditions de prêt varient selon les communes, mais la plupart demandent simplement d'être majeur et de résider sur le territoire concerné. Ce prêt n'engage aucun frais pour le particulier hormis, dans certains cas, une caution qui sera rendue à la fin du contrat.

Parmi ces villes généreuses, nous pouvons citer Alençon, Angers, Arcachon, Bordeaux ou encore Bourges. Pour les Arcachonnais le prêt est à vie, dans la métropole de Bordeaux les ménages peuvent également louer gratuitement des vélos électriques, des vélos cargos... De quoi satisfaire tous les profils de cyclistes, des débutants aux plus chevronnés.

Pour les étudiants, la liste des mairies mettant à disposition des vélos gratuitement s'allonge. Ainsi, Lyon ou encore Poitiers rejoignent le groupe. A Angers, la durée de location pour les étudiants est allongée pour permettre d'emprunter un vélo gratuitement pendant 24 mois, soit la durée d'un cycle complet de master.

Alors si vous avez la chance d'habiter dans l'une de ces villes pionnières, n'hésitez plus à sauter le pas et à enfourcher un vélo, sans débourser un centime. Votre santé, votre portefeuille et la planète vous diront merci. Et même si votre commune n'apparaît pas dans celles citées, n'hésitez pas à vous renseigner auprès de votre mairie, car beaucoup communiquent peu sur leurs offres de mobilités douces. Ainsi, si la ville ne propose pas de vélos gratuits, il y a de grandes chances pour qu'elle subventionne en partie l'achat de votre vélo.