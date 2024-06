Cet hypermarché vient d'arriver en France et promet de casser les prix

Une nouvelle enseigne discount ouvre son premier magasin en France. Avec des prix cassés et un modèle de vente en gros, ce nouveau venu entend bien conquérir les clients.

Des prix bas toute l'année, de la vente en gros et des produits moins chers que tous ses concurrents. C'est la promesse de ce nouvel hypermarché qui vient d'arriver en France. Car même si la crise inflationniste se contient, les prix en rayon restent particulièrement élevés, pesant sur le pouvoir d'achat d'une partie des Français. Une tendance particulièrement forte dans le secteur alimentaire où les consommateurs sont en quête de bonnes affaires pour préserver leur pouvoir d'achat. Et si les enseignes comme Lidl ou E.Leclerc ont déjà conquis une large clientèle avec des tarifs attractifs, un nouveau challenger débarque.

Déjà bien implanté à l'étranger, ce concept de magasin-entrepôt mise sur des prix imbattables pour séduire les acheteurs. Ouvert aux particuliers comme aux professionnels, il propose un large assortiment de produits alimentaires et non-alimentaires vendus en grande quantité et à bas coûts. Rassurez vous, nul besoin d'avoir un abonnement ou une carte comme pour les magasins Metro.

Ici, les clients peuvent déambuler sur une large surface dans de larges allées et remplir leur chariot de produits vendus à l'unité ou en gros. Le petit plus ? Pouvoir acheter en grande quantité et de bénéficier de tarifs dégressifs en fonction du nombre de produits achetés. Plus vous consommez, moins c'est cher. Un modèle bien adapté aux familles nombreuses ou aux restaurateurs. Par exemple, le shampoing L'Oréal Paris vendu à 5,80 euros passe à 5,39 euros à partir de trois achetés. Au delà des prix dégressifs, la chaîne veut être la moins chère de sa zone de chalandise, avec des prix jusqu'à 15% moins élevés que ceux pratiqués en hypermarché.

Pour tenir cet engagement, cette toute nouvelle enseigne mise sur un modèle économique bien rodé. Pas de promotions ici, mais des prix bas toute l'année obtenus grâce aux volumes. Elle emploie, une équipe d'acheteurs qui s'appuie sur les marques de son groupe, celles présentes dans ses autres enseignes et sur leur connaissance des marchés pour dénicher les meilleures offres. Le magasin, qui ne vend pas que de la nourriture, joue aussi la carte des offres saisonnières sur le non-alimentaire. Une vraie concurrence aux célèbres magasins Action et l'occasion pour les ménages de faire le plein de fournitures scolaires à des prix records pour la rentrée.

Cette nouvelle enseigne discount qui bouscule le marché français n'est autre qu'Atacadao, une enseigne appartenant au groupe Carrefour. Originaire du Brésil, ce concept sonne comme une bonne nouvelle alors qu'une grande partie de la population française est touchée de plein fouet par la crise du pouvoir d'achat. Si certains veulent se faire une première idée de ce concept, un premier magasin à ouvert très récemment en région parisienne à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis). Un premier test qui, s'il plaît aux clients, devrait bientôt s'étendre sur le territoire français. De quoi faire trembler les acteurs historiques du discount et soulager le porte-monnaie des Français.