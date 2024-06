Cette taxe augmente d'au moins 4% cette année et elle concerne 38 millions de Français

Une taxe payée par la majorité des Français augmente cette année.

Une hausse redoutée et désormais confirmée. La taxe foncière, payée par tous les propriétaires possédant au moins un bien immobilier, connaîtra une nouvelle augmentation en 2024. Cet impôt local avait déjà connu des hausses significatives en 2022 et 2023. Pour rappel, ce sont les services fiscaux qui revalorisent chaque année le montant de la taxe foncière selon le taux d'inflation calculé par l'Insee au mois de novembre précédent, en l'occurrence novembre 2023. Ainsi, la taxe foncière augmentera de 3,9% dès 2024, ce qui représente l'une des cinq plus fortes augmentations de cette taxe au cours des 40 dernières années.

Cependant, ce pourcentage n'est qu'un minimum et la note pourrait s'avérer bien plus salée pour des millions de Français, en fonction de leur commune de résidence. En effet, en plus de l'augmentation de 3,9%, les propriétaires pourraient également subir une hausse des taux d'imposition votés par les communes qui encaissent la taxe foncière. En 2023, alors que la taxe foncière avait augmenté de 7,1% dans toutes les villes de France, certaines collectivités comme Paris, Grenoble ou Troyes avaient choisi de rehausser leur impôt local afin de combler le déficit de recettes engendré par l'inflation et la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales.

Selon l'Association des maires de France, "la taxe foncière représente désormais 63% des recettes des communes contre seulement 30% en 2017". Frédéric Zumbiehl, juriste à l'Union nationale des propriétaires immobiliers (UNPI), s'attend à ce que la majorité des villes votent en faveur d'une hausse supplémentaire de la taxe foncière en 2024, au-delà des 3,9% déjà prévus.

Les propriétaires devront donc faire face à une double peine : d'une part, la revalorisation annuelle des valeurs locatives cadastrales par les services fiscaux, qui servent à calculer la base d'imposition de la taxe et sont mécaniquement liées à l'inflation ; d'autre part, la potentielle augmentation du taux d'imposition décidée par leur municipalité. Certaines grandes villes devraient ainsi connaître des hausses particulièrement douloureuses, avec des pourcentages parfois à deux chiffres. C'est le cas notamment à Villeurbanne (+10%), Annecy (+14,1%), Nancy (+14,5%) et Saint-Etienne (+15,1%), autant de villes qui ont déjà voté leurs hausses. Le record dans les grandes villes revient cette année à Nice, avec une taxe foncière en augmentation de 19,2% pour les propriétaires niçois.

Au total, 38 millions de Français, soit 57% de la population, seront directement impactés par cette hausse de la taxe foncière en 2024. C'est déjà la troisième année consécutive où la taxe foncière augmente. Le montant final de cet impôt local dépend grandement des décisions prises par les communes. Cette nouvelle revalorisation semble peu encourageante pour les personnes désireuses de devenir propriétaires.