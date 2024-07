Cette application gratuite permet de voyager mieux et pour moins cher pendant les JO de Paris

Les Jeux olympiques de Paris 2024 entraînent déjà des perturbations dans les transports. Celles-ci promettent de s'aggraver à partir de cette semaine. Heureusement, une application devrait vous permettre de survivre pendant le mois d'aout.

Travaux de montage, stations fermées, périmètre de sécurisation… A quelques jours de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024, les perturbations dans les transports franciliens se font déjà sentir. Plusieurs stations de métro emblématiques, comme Champs-Elysées - Clemenceau, Concorde et Tuileries, sont d'ores et déjà fermées, obligeant les usagers à modifier leurs habitudes.

Malheureusement ce n'est que le début. Les perturbations promettent d'être aggravées par l'affluence dans les transports publics attendue par les autorités. Les personnalités des transports et des Jeux ont tenté, lors d'une conférence de presse, de rassurer avec la présentation de mesures pour lutter contre les désagréments. Ainsi, des fermetures de stations ont pu être raccourcies avec des réouvertures en septembre pour les trois stations précédemment citées. Iéna et Sully-Morand ont quant à elles, été retirées du périmètre de sécurité et resteront ouvertes. Il n'en demeure pas moins que les déplacements s'annoncent compliqués, dès cette fin de semaine. Au total, ce sont 15 stations de métro fermées la semaine prochaine : Tuileries, Concorde, Champs-Élysées - Clemenceau, Alma Marceau, Trocadéro, Passy, Châtelet, Pont Marie, Pont Neuf, Quai de la Râpée, Cité, Javel, Musée d'Orsay, Pont de l'Alma, Champ de Mars Tour Eiffel. Les ponts du centre de Paris, entre le Pont d'Austerlitz et le Pont d'Iéna, seront neutralisés, excepté quatre ponts.

Pour les Franciliens comme pour les voyageurs occasionnels, la situation pourrait vite tourner au casse-tête. Ile-de-France Mobilités a développé pour l'occasion une application pour se repérer dans ce dédale olympique. Alimentée par la donnée du réseau en temps réel, l'objectif de cette application diffère de celles déjà présentes dans nos téléphones.

En effet, elle n'a pas vocation d'indiquer le trajet le plus court mais le moins encombré et le plus fluide pour les usagers. Identifiables en rose, ces itinéraires optimisés "Trajets Paris 2024" ont pour objectif de répartir au mieux les flux de voyageurs et ainsi réduire les temps d'attente. Portant le nom intuitif de "Transport Public Paris 2024", l'application est téléchargeable gratuitement dans l'App Store et le Play Store. L'outil propose également d'acheter un pass journalier "Paris 2024", permettant de se déplacer en illimité le temps des Jeux en badgeant aux bornes avec son téléphone. Une fonctionnalité qui devrait simplifier la vie des spectateurs, et potentiellement alléger la facture, dans un contexte de hausse significative des tarifs des billets à l'unité à partir de samedi.

Si des perturbations sont à prévoir, ces Jeux Olympiques sont aussi l'occasion d'investir dans le réseau de transport en commun francilien. La ligne 14 a par exemple pu être allongée jusqu'à l'aéroport d'Orly. L'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite a également été mise en avant et un investissement de 1,5 milliard d'euros est destiné à rendre le réseau ferré francilien pleinement accessible d'ici 2025.