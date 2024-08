Ce détail sur les lunettes de soleil est le seul moyen de savoir si elles protègent vraiment les yeux

Teinte des verres, design... De nombreuses choses peuvent motiver l'achat d'une paire de lunettes de soleil, mais un détail facilement vérifiable devrait être regardé en premier.

Les vacances d'été sont souvent propices à l'achat de lunettes de soleil pour le confort qu'elles apportent à la terrasse d'un café, à la plage ou encore à la montagne. Mais, avant de céder à la tentation, il y a un détail crucial à vérifier.

Lorsque l'on cherche des lunettes de soleil, c'est souvent leur design qui attire l'attention. On regarde la forme qui s'adapte le mieux à notre visage, la couleur qui s'accorde à celle de nos cheveux ou encore le style qui correspond le mieux à nos envies : retro, glamour ou encore minimaliste. Le prix entre également en compte.

Cependant, au-delà de l'aspect esthétique et financier, il y a un élément souvent négligé et pourtant essentiel : leur pouvoir de protection. L'erreur courante est de se fier à la teinte sombre des verres . Cependant, la capacité d'un verre à filtrer les rayons UV et à atténuer l'éblouissement et la luminosité ne dépend pas de sa couleur apparente, mais plutôt d'un indice de protection que l'on peut très facilement trouver avant d'acheter une paire de lunettes.

Avant de vous dévoiler cette astuce, rappelons que les verres sont classés en cinq catégories, selon la norme NF EN ISO 12312-1 : 2013 publiée par l'AFNOR. Ces cinq catégories sont numérotées de 0 à 4. Le niveau 0 ne filtre pas les UV, il peut apporter un peu de confort mais l'usage se limite plutôt à un ciel couvert. Le niveau 1 apporte une protection limitée et peut suffire en cas de ciel partiellement couvert. Le niveau 2 apporte une bonne protection adaptée à un ciel dégagé. La catégorie numéro 3, qui garantit un niveau de protection élevé contre l'éblouissement solaire, convient à une journée très ensoleillée.

La catégorie 4 est quant à elle utile dans des conditions spécifiques et garantit une protection très élevée contre les rayonnements solaires extrêmes présents en mer, dans les espaces enneigés ou dans le désert par exemple. A noter que les verres de catégorie 4 ne sont pas adaptés à la conduite automobile en raison de leur filtration intense, qui affecte la perception des couleurs, des contrastes et de la profondeur de champ nécessaires à une conduite sûre.

A ce sujet, l'Association nationale pour l'amélioration de la vue (Asnav) conseille d'ailleurs de ne pas choisir n'importe quelle teinte de verre. Elle recommande de privilégier le gris voire le marron ou gris-vert et d'éviter le bleu et le rose qui modifient davantage la perception des couleurs.

Les différents chiffres indiquant le degré de protection des lunettes de soleil sont inscrits à la suite du marquage CE qui indique la conformité du produit aux réglementations européennes. Il est donc obligatoire. La plupart du temps, il se trouve à l'intérieur des branches, il peut parfois être autour du verre. Quand il est sur une branche, il est le plus souvent à l'extrémité d'une d'elles, la partie qui est sur l'oreille et qu'on appelle le manchon. Parfois, une vignette autocollante apposée sur les verres en magasin permet de faire ressortir cette information, mais elle doit pour autant toujours être doublée d'une inscription indélébile sur les lunettes pour garantir qu'il ne s'agit pas d'une fraude.