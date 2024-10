Dépêchez vous d'acheter vos billets d'avion pour vos vacances 2025, leur prix va exploser

Les vacanciers avisés ont tout intérêt à planifier dès maintenant leurs voyages. Une augmentation significative du prix des billets d'avion se profile pour 2025.

Si vous avez l'habitude de réserver vos billets d'avion au dernier moment, vous feriez mieux de faire l'inverse pour vos vacances de l'année prochaine. Au risque de payer bien plus cher.

Au cœur de cette évolution tarifaire se trouve la taxe de solidarité sur les billets d'avion, plus connue sous le nom de TSBA. Instaurée en France en 2006, cette taxe également appelée "taxe Chirac" a été créée dans le but de financer UNITAID, une organisation internationale œuvrant pour l'accès aux traitements contre le VIH/SIDA, la tuberculose et le paludisme dans les pays en développement.

Appliquée sur chaque billet d'avion au départ de la France, la taxe TSBA varie selon la destination et la classe de voyage. Sa hausse, incluant désormais les jets privés, a été confirmée lors de la présentation du Projet de loi de finances (PLF) 2025. Le but ? Participer à l'effort national de 60 milliards d'euros d'économie demandé par le gouvernement pour ramener le déficit public à 5% du PIB l'an prochain. Toutefois, cette mesure n'est pas incluse dans le texte, car elle sera introduite par amendement.

Bien que le montant de l'augmentation n'ait pas encore été révélé, le gouvernement vise à doubler, voire tripler le rendement de cette taxe, qui pourrait s'élever à 1,5 milliard d'euros en 2025. Cette augmentation conséquente aurait un impact direct et significatif sur le prix des billets d'avion. Pour certaines destinations et classes de voyage, cela pourrait se traduire par une hausse de plusieurs dizaines d'euros par billet.

Le journal Les Echos rapporte que selon les différentes versions du projet, la TSBA pourrait passer de 63,07 euros à 100 euros pour un vol long-courrier en classe affaires compris entre 1 000 et 5 000 km, et à 200 euros si le trajet dépasse les 5 000 km. En ce qui concerne la classe économique, la taxe passerait de 7,51 euros pour un long-courrier à 42 euros pour un trajet entre 1 000 et 5 000 km et à 60 euros pour vol de plus de 5 000 km.

La TSBA qui s'applique à tous les vols au départ de France pourrait davantage nuire à la compétitivité des compagnies aériennes françaises avec cette augmentation. Un porte-parole d'Air France a d'ailleurs tenu à rappeler que son groupe est le premier contributeur de cette taxe, avec plus de 140 millions d'euros collectés en 2023 pour Air France et Transavia" ajoutant également que l'augmentation de la TSBA "conduirait nécessairement à une augmentation du prix des billets d'avion". Dans ce contexte, les personnes qui ont des projets de voyage en 2025 feraient mieux réserver leurs billets le plus tôt possible, au risque de payer plus cher.