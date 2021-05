Oublier d'indiquer l'absence de téléviseur

Les dons ouvrent droit à une réduction d'impôt. Ils sont donc à indiquer dans la déclaration de revenus. Toutefois, le montant de l'avantage fiscal dépend du type d'organisme bénéficiaire. Il atteint 75% du montant du don pour les organismes qui aident les personnes en difficulté en leur fournissant repas ou soins médicaux (ligne 7UD) et 66% du montant pour les dons aux associations, organismes d'intérêt général et fondations reconnues d'utilité publique (ligne 7UF). En cas de doute sur la nature de l'organisme et sur la case à remplir, reportez-vous au reçu envoyé par l'organisme, lequel mentionne généralement la réduction d'impôt à laquelle le don effectué ouvre droit.