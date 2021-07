Impôts : ce que vous devez faire avant la fin de l'année pour en payer moins

Le plan d'épargne retraite populaire ( Perp , pour les intimes) est un produit qui allie épargne longue, sortie en rente viagère et… réduction d'impôt sur le revenu à l'entrée. Même s'il n'est plus possible d'en ouvrir depuis octobre 2020, ceux toujours existants peuvent continuer d'être alimentés. Chaque année, les versements effectués sur un Perp sont déductibles du revenu net global (qui sert à déterminer le revenu imposable ) dans la limite d'un plafond. Pour les sommes versées en 2021, ce dernier est égal(nets de cotisations sociales et de frais professionnels), avec une déduction maximale de 32 909 euros (soit 8 fois le plafond annuel de la sécurité sociale),Si vous détenez un Perp et que vous n'avez pas encore atteint cette limite, dépêchez-vous : les sommes qu'il sera possible de déduire du revenu global de 2021 dans la déclaration d'impôts 2022 sont celles versées au plus tard le 31 décembre 2021.