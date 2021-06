"Prime Day 2021 : comment en profiter sans être abonné ?"

[AMAZON PRIME DAY] J-3 avant l'opération commerciale réservée aux membres du programme de fidélité Amazon Prime. Dates exactes et conseils pour en profiter.

[Mise à jour du vendredi 18 juin 2021 à 10h55] J-3 avant le début du Prome Day d'Amazon, qui se déroulent les 21 et 22 juin prochains. Les membres du programme fidélité du géant mondial du e-commerce, auxquels sont réservées ces deux journées de ventes flash, sont dans les starting blocks. Sachez toutefois qu'il est possible de profiter de l'opération commerciale sans payer l'abonnement Amazon Prime au prix fort. Voici trois astuces :

Souscrire à l'essai gratuit : une période d'essai de 30 jours est offerte ; ce n'est qu'au-delà de celle-ci que l'abonnement devient payant. Il est donc possible d'adhérer au programme de fidélité d'Amazon le temps du Prime Day seulement

Prendre l'abonnement pour un mois seulement : vous avez déjà grillé la cartouche de l'offre d'essai gratuite ? Vous pouvez souscrire l'abonnement Amazon Prime pour un mois seulement, ce qui vous coûtera 5,99 euros. De quoi amortir la livraison des produits que vous commanderez durant le Prime Day

Passer par un étudiant : dans le cadre de l'offre qui leur est dédiée, les étudiants disposent non seulement d'une période d'essai de 90 jours au lieu de 30 mais également d'une réduction sur l'abonnement annuel, qui leur coûte 24 euros au lieu des 49 euros habituellement tarifés.

A noter que le e-marchand propose déjà des réductions sur des produits Amazon et Amazon Basics, notamment. Par ailleurs, pour 10 euros dépensés auprès des PME françaises qui vendent sur le site, Amazon offre un bon de 10 euros, à activer via un lien reçu par mail, à dépenser lors du Prime Day. Cliquez ici pour bénéficier de cette offre.

Quand commence le Prime Day ?

Si Amazon pratique lui aussi des soldes d'été, le marchand réserve ses meilleures offres au Prime Day. Durant deux jours, il multiplie les ventes flash avec des offres exclusives et des lancements de produits en exclusivité. La prochaine édition aura lieu les lundi 21 juin et mardi 22 juin 2021.

Les offres Prime Days ne sont pas accessibles à tout le monde. Elles sont réservées aux seuls membres Amazon Prime... Ceux qui ne le sont pas encore au lancement de l'opération commerciale peuvent tout de même bénéficier d'Amazon Prime Day en utilisant l'essai gratuit d'un mois offert par Amazon pour tester son offre Prime.

Quel est le prix de Amazon Prime ?

Le prix de l'offre Amazon Prime est de 5,99 euros par mois ou 49 euros par an. Elle permet notamment d'accéder à une livraison accélérée et gratuite des produits, à la plateforme vidéo concurrente de Netflix, Amazon Prime Video, et à une version light de Prime Music, le spotify like du marchand (pour 5,99 euros par mois ou 49 euros par an). Libre à eux, ensuite, de se désabonner après la période de 30 jours d'essai gratuit ou de rester abonné.

Impossible de rester connecté pour suivre toutes les ventes flash qui se chevauchent et se succèdent pendant 48 heures. Alors comment faire pour ne pas passer à côté de l'offre que l'on attend depuis tellement longtemps ? Une fois membre d'Amazon Prime, téléchargez l'application Amazon. Le jour J, cliquez sur l'onglet "Ventes Flash", puis "Offres à venir", puis, "Suivre cette offre" si la vente vous intéresse. Vous cherchez un produit bien précis ? Tapez son nom dans le moteur de recherche de la plateforme et écrivez à la suite : "dans Prime Day".

Liseuse Kindle, FireTV Stick, Echo Dot...

Newsletter patrimoine Abonnement newsletters Voir un exemple Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Lors des précédentes éditions, les best sellers de l'opération s'appelaient Fire TV Stick, Echo Dot, Kindle... Bref, les propres produits d'Amazon, mais pas seulement. De forts rabais ont été appliqués à tout ce qui concerne la maison connectée (Amazon Echo, Philips Hue...), à des ordinateurs, des aspirateurs robots (ou non), des smartphones (Huawei, Apple...) mais aussi à des vêtements ou des couches culottes Huggies !