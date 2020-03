Abonnement de transport, programme minceur… Ces services délaissés en masse par les Français confinés

Entre la baisse des revenus et le confinement, les ménages sur-résilient les services "non essentiels". En revanche, les résiliations de loisirs à domicile (bouquet tv, presse) se font plus rares.

Chômage partiel, commerces "non indispensables" fermés… Malgré les efforts de l'exécutif pour soutenir les entreprises, et par ricochet les salariés qu'elles emploient, la crise du coronavirus contamine les finances des ménages. Dans ce contexte, auquel s'ajoute la mise en place du confinement, les résiliations de services "non essentiels" se font beaucoup nombreuses qu'à l'accoutumée. Chiffres à l'appui : le nombre de lettres envoyées la semaine du 16 mars par Resilier.com et Lettre-resiliation.com* à des acteurs du titre de transport a augmenté de 83% par rapport au nombre de courriers adressés la semaine du 2 mars. Idem pour les programmes minceur : +63% de résiliations expédiées par les deux sites. L'assurance auto complète le trio de tête des services les plus sur-résiliés, mais dans une moindre mesure tout de même, avec +25%.

A l'inverse, confinement oblige, les services liés aux loisirs domestiques ont été sous-résiliés la troisième semaine de mars : -35% de lettres envoyées la semaine du 16 mars par rapport à celle du 2 mars pour les abonnements presse et -6% pour les bouquets TV. Il faut dire qu'entre Canal+ qui est passé en clair sur toutes les box (jusqu'au 31 mars, suite à la décision du CSA), Netflix qui a développé une extension chrome permettant de regarder un même programme à plusieurs et à distance, et Amazon Prime Video qui propose des contenus gratuits à destination des enfants, les éditeurs ont multiplié les gestes à destination des Français depuis la mise en place des restrictions de déplacement.

La palme des services les plus sous-résiliés la semaine du 16 mars revient à ceux de vidéosurveillance. Une explication possible est que les professionnels, forcés de déserter leurs locaux, sont moins enclins à mettre fin aux contrats qui les lient à ces opérateurs. "Les professionnels utilisent également nos services pour résilier des abonnements qui seront très peu utilisés afin de réaliser des économies, comme les forfaits mobiles", précise Hélène Colas, chef de produits chez Bemove, société éditrice des deux sites Internet et filiale de CCM Benchmark, éditeur du JDN.

*Deux sites Internet (filiale de CCM Benchmark, éditeur du JDN).