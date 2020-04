Prestations sociales : ce qui change avec la crise du coronavirus

Une bonne nouvelle attend les bénéficiaires d'aides versées par les Caf et MSA.

Elections municipales, déclaration de revenus… La crise sanitaire du coronavirus a bousculé tous les calendriers. Les échéances relatives aux prestations sociales ne font pas exception. Ce mercredi 1er avril, le gouvernement a annoncé le versement anticipé par les Caf et MSA des prestations sociales qu'elles gèrent, dans le but de les rendre disponibles sur le compte bancaire de tous les bénéficiaires dès le 4 avril 2020. Sont concernés les minima sociaux (RSA, allocation adulte handicapé, …), la prime d'activité, les aides personnelles au logement ainsi que les allocations familiales.

"Les personnes bénéficiant de ces aides et souhaitant retirer de l'argent liquide pourront, dès samedi, le faire soit auprès des distributeurs automatiques de billets au moyen de leur carte de retrait, soit, à défaut, en se rendant dans leur agence bancaire", précise le ministère de l'Economie dans un communiqué de presse. Il est recommandé, autant que faire se peut, d'effectuer les retraits aux distributeurs de billets plutôt que dans les agences, qui sont des espaces fermés.

Le Covid-19 entraîne aussi d'autres modifications de planning pour les prestations sociales : certains changements qui devaient entrer en vigueur au 1er avril sont reportés. C'est le cas du deuxième volet de la réforme de l'assurance chômage, qui devait modifier le calcul de l'allocation chômage pour les personnes dont la fin de contrat de travail intervenait après le 1er avril, et qui entrera finalement en vigueur le 1er septembre 2020. C'est aussi le cas de la réforme du mode de calcul des APL, qui prévoit de tenir compte des revenus actuels des allocataires, et non plus ceux remontant à deux ans qui, elle, est reportée sine die.

Par ailleurs, en raison de la situation exceptionnelle, le gouvernement a permis que toute personne dans l'incapacité de renouveler sa déclaration trimestrielle auprès des services des Caf jusqu'à la fin des mesures de confinement verrait le versement des aides sociales (RSA, APL, etc.) auxquelles elle avait droit jusqu'alors automatiquement renouvelé. Les personnes qui le peuvent sont toutefois invitées à souscrire leur déclaration de ressources dès que possible.

Ce qui ne change pas, en revanche, c'est que les revalorisations qui étaient prévues au 1er avril ont été maintenues. C'est notamment le cas de l'AAH (allocation adulte handicapé), de la prime d'activité, ainsi que de l'ensemble des allocations familiales, revalorisées de 0,3%. Le RSA (revenu de solidarité active) est lui aussi revalorisé à hauteur de 0,9 % pour atteindre 564,78 euros maximum, au lieu de 559,74 euros précédemment.