Résilier un abonnement pendant le confinement... sans sortir de chez soi

Vous voulez résilier un service mais n'avez pas envie de vous rendre à La Poste pour effectuer un envoi en recommandé ou de vous lancer dans de démarches compliquées ? Sachez qu'il est possible de le faire simplement en ligne. Mode d'emploi.

La propagation de l'épidémie de coronavirus en France et la mise en place des règles de confinement qui en a découlé ont chamboulé pas mal de choses dans le quotidien des Français. A commencer par ces abonnements devenus inutiles une fois assigné à domicile, qui plus est avec une perte de revenus éventuelle liée à une baisse d'activité (chômage partiel, fermeture de commerces, etc.). Mais vous n'avez peut-être pas envie de prendre le risque de vous rendre au bureau de Poste de votre domicile pour rompre un contrat, fusse-t-il désormais inutile, qui vous lie à un prestataire. De toute façon, votre bureau de Poste ne fait peut-être pas partie de ceux qui sont ouverts. Sachez qu'il est possible de résilier un abonnement en ligne, depuis chez vous. Exemples de dépenses que vous pouvez couper sans vous priver et sans avoir à vous déplacer.

Les cinémas font partie des "lieux non essentiels à la survie de la Nation" qui ont fermé leurs portes le 15 mars dernier. Il paraît donc légitime de vouloir mettre fin, dans ses conditions, à son abonnement UGC, Ciné-Pathé, etc. Une démarche qu'il est possible d'accomplir de façon dématérialisée en cliquant sur le bouton ci-dessous. Il suffit ensuite d'indiquer le nom de la société de cinéma à résilier (UGC, Ciné-Pathé, etc.). Pas besoin de renseigner l'adresse du destinataire, qui est complétée automatiquement par le service de résiliation. Puis indiquez votre numéro d'abonné et précisez le motif de votre résiliation. Il s'agit d'un service payant, édité par Bemove, en partenariat avec La Poste*.

Résilier en ligne

Non indispensables à la survie du pays, les salles de sport font partie des lieux fermés administrativement depuis la mi-mars, au même titre que les salles de cinéma. Là encore, il est possible de résilier son abonnement sans se fouler. Pour ce faire, même principe : il suffit de cliquer sur le bouton ci-dessous, puis de sélectionner dans la société correspondante dans le menu déroulant (Watebike, City Form, Neoness...). Le service de résiliation s'occupe du reste. Vous n'avez plus qu'à ajouter vos informations personnelles dans les champs dédiés à cet effet sur l'écran suivant. Pour prendre le relais de la salle de sport, vous pouvez vous équiper en matériel sportif pour faire du sport à la maison : vélo d'appartement, tapis de sol, haltères, steppers... Découvrez notre sélection.

Résilier en ligne

Les programmes minceur font partie des services qui ont été sur-résiliés par les Français en mars dernier. En fonction de vos priorités, il s'agit peut-être d'une dépense facile à couper pour gagner un peu en marge de manœuvre financière si les temps se font durs. A vous de voir. En tout cas, vous pouvez résilier votre programme minceur depuis chez vous. La procédure est la même que pour votre abonnement au cinéma ou à la salle de sport.

Résilier en ligne

*Certains liens proposés dans cet article sont des liens d'affiliation qui renvoient vers le site Lettre Résiliation, ce qui permet au JDN d'être rémunéré en cas de résiliation.