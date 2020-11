Plus de la moitié des grandes villes à l'assaut du diesel et des véhicules polluants

Paris 2024 Existante La ville de Paris confirme l'interdiction de la circulation aux véhicules diesel en 2024, puis aux véhicules à essence en 2030.

Marseille En cours de réflexion A venir Suite à la détermination du périmètre de la ZFEm*, études et concertation sont en cours pour établir les scénarii de mise en œuvre, et donc quels véhicules seront impactés, selon quel calendrier, avec quelles mesures d'accompagnement. Et ce à l'image de ce qui a été fait dans d'autres villes, Paris et Grenoble notamment, précise la métropole Aix-Marseille-Provence. ** La Ville de Marseille poursuit études et concertations.

Lyon D'ici 2026 Existante ** Selon Valentin Lungenstrass, adjoint au maire délégué aux mobilités, à la logistique urbaine et à l'espace public, l'objectif est de sortir du diesel d'ici la fin du mandat dans le cadre de l'une extension de la ZFE courant 2021. "L'objectif est de sortir du diesel d'ici la fin du mandat", avance Valentin Lungenstrass, adjoint au maire délégué aux mobilités, à la logistique urbaine et à l'espace public.

Toulouse Non A venir Si la ville de Toulouse n'envisage pas d'interdire le diesel, elle prévoit d'instaurer une ZFE dont les modalités restent a définir, nous dit François Chollet, adjoint au maire.

Nice Non A venir ** Si le maire Christian Estrosi s'était prononcé contre des "mesures coercitives", Nice compte étudier la mise en place d'une ZFE. La Métropole Nice Côte d'Azur et la Ville de Nice ont fait de la qualité de l'air une priorité depuis 10 ans avec une politique ambitieuse, sur le long terme, destinée à faire baisser les émissions de gaz à effet de serre mais aussi aider les usagers à changer leurs habitudes de transport​ avec une offre de plus en plus diversifiée. La Métropole a pris l'engagement de ne plus acheter de véhicules diesel depuis 2018. Afin d'aller toujours plus loin, la Métropole ambitionne de décarboner totalement son réseau de bus d'ici 2025 avec des bus 100% électriques ou fonctionnant au bioGNV ou à l'hydrogène. L'autopartage, avec une flotte de 41 véhicules répartis sur 5 sites, permet également de diminuer l'utilisation de diesel. Chaque véhicule électrique partagé réduit la flotte de 2 véhicules thermiques diesel. Pour 2019, ce sont près de 300 tonnes équivalent CO 2 qui ont été évitées pour le seul parc roulant. Grâce aux mesures prises dans le cadre du Plan Climat 2025, relatives aux modes de transport, la Métropole vise une baisse d'émission de CO2 de 126 000 tonnes d'ici 2026.

Nantes Non Nantes met en avant le remplacement de son parc de véhicules. Par exemple, "sur un parc d'environ 430 véhicules propriétés de Nantes Métropole, il est prévu de ne plus avoir de bus diesel d'ici 2021 au plus tard à l'exception de 6 bus hybride diesel/électrique. (...) D'ici à 2030, toutes les bennes à ordures ménagères, les poids lourds et véhicules légers de la collectivité seront au GNV (ou à l'électrique pour les véhicules légers). Des mesures seront prises pour réglementer les livraisons dans le centre-ville."

Montpellier Non A venir ** La Ville de Montpellier a confirmé la mise en place de la ZFE, dont le périmètre s'étendra sur l'ensemble de la métropole, dont la première mise en place aura lieu en 2021. Seront concernés "a minima les poids lourds, avec objectif de ne plus avoir de poids lourds diesel sur la mandature".

Strasbourg 2025 Existante La ville de Strasbourg a voté un calendrier d'interdiction progressive des véhicules polluants fondé sur les vignettes Crit'air à compter du 1er janvier 2021, jusqu'à l'interdiction, au 1e janvier 2025, des véhicules Crit'air 2. Soit l'interdiction des véhicules diesel notamment.

Bordeaux Non A venir ** La Ville ne souhaite pas nécessairement viser les véhicules diesel, nous indique Didier Jeanjean, adjoint au maire chargé de la nature en ville et des quartiers apaisés. Une ZFE sera mise en place visant les véhicules les plus polluants qu'ils fonctionnent au diesel ou à l'essence. Il faut savoir que plus de la moitié des trajets en voiture dans la ville de Bordeaux sont de moins de 4km. Donc surtout, il faut avant tout offrir des alternatives de transport nouvelles car la ville est largement sous-équipée dans ce sens. Nous allons par exemple travailler sur l'offre de scooters électriques, l'autopartage. La totalité des mesures, dont la ZFE, seront réalisées d'ici la fin du mandat c'est-à-dire 2026.

Lille NR A venir La Ville de Lille n'a pas répondu aux questions du JDN. Selon la presse locale, une ZFE doit être mise en place en janvier 2021. Elle concernera les véhicules diesel et essence de plus de 14 ans.

Rennes Non Rennes Métropole établit un double objectif à l'horizon 2030 : zéro livraison réalisée en véhicule diesel dans le centre-ville de Rennes ; une réduction de 30% des déplacements réalisés en diesel sur le reste de la Métropole.

Reims Non A venir Il est prévu qu'une ZFE soit mise en place.

Saint-Étienne Non Existante Saint-Etienne Métropole fait partir des 15 collectivités françaises qui ont répondu en 2018 à l'appel de l'Etat pour l'implantation de zones à faibles émissions (ZFE). (...) La mise en œuvre de ce dispositif est prévu pour fin 2020.

Le Havre Non Lors des cas de persistance des niveaux de pollution atmosphérique, la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole accompagne les mesures préfectorales par la gratuité totale des transports publics à titre expérimental.

Toulon En cours de réflexion A venir La Métropole Toulon Provence Métropole s'est engagée auprès de l'Etat fin 2018 à créer une ZFE dans l'aire toulonnaise. Nous sommes actuellement en phase de diagnostic préalable. Afin de définir le périmètre, les enjeux et les modalités de mise en œuvre, TPM a répondu à un appel à projet proposé par l'ADEME, courant 2019, afin de l'accompagner dans la préfiguration de mise en place de la ZFE. Les modalités de mises en œuvre sont au stade de la réflexion.

Grenoble 2025 (en partie) Existante La Ville de Grenoble fait partie de la ZFE qui compte aujourd'hui 28 communes de la métropole. Dans ce cadre, les véhicules utilitaires et poids-lourds diesel seront interdit en 2025. Cela ne concerne pas les véhicules particuliers.

Dijon Non Existante ** Après étude, la Ville de Dijon n'est pas positionnée sur l'interdiction du diesel. En effet, à Dijon, la qualité de l'air est bonne notamment grâce à l'impact de la politique de piétonnisation de certains secteurs de la ville et du développement des transports collectifs et doux (tramways, vélos bus hybrides bientôt à l'hydrogène). C'est une ville à taille humaine lauréate en 2018 du projet "ville respirable en 5 ans. L'interdiction du diesel comporte de plus des aspects profondément inégalitaires sur le plan social.

Angers Non Angers Loire Métropole n'achète plus de bus diesel. Dès 2020, 100% des nouveaux bus rouleront au biogaz. Au terme du renouvellement de la flotte de véhicules, soit en 2030, l'ensemble des bus – 165 à ce jour – roulera au gaz. Même remarque pour les bennes à ordures. Par ailleurs, la Ville d'Angers renouvelle également sa flotte de véhicules légers en ne faisant l'acquisition que de voitures à énergie propre : biogaz, électrique, hybride.

Nîmes Non ** La Ville de Nîmes n'a pas pour projet d'interdire le diesel ou mettre en place une interdiction partielle. Une action avait été lancée avant les élections municipales pour doter les services municipaux de véhicules uniquement électriques et/ou hybrides, ce qui exclu de fait les véhicules au diesel.

Villeurbanne Non Existante Le pouvoir de police de circulation relève de la Métropole de Lyon qui regroupe 59 communes dont Villeurbanne. La ville de Villeurbanne ne dispose que d'un pouvoir de police de stationnement. Elle n'aurait dès lors pas la compétence pour décider d'interdire la circulation des véhicules diesel sur son territoire. Pour précision, la Métropole de Lyon a mis en place depuis le 1er janvier 2020 une ZFE sur une partie de son territoire pour améliorer la qualité de l'air. Villeurbanne fait partie du territoire concerné.

Saint-Denis (La Réunion) Non La Ville de Saint-Denis n'a jamais interdit, même partiellement, le diesel et vu la configuration actuelle des entrées de la Ville, cela n'arrivera pas.

Aix-en-Provence En cours de réflexion A venir Suite à la détermination du périmètre de la ZFEm, études et concertation sont en cours pour établir les scénarii de mise en œuvre, et donc quels véhicules seront impactés, selon quel calendrier, avec quelles mesures d'accompagnement. Et ce, à l'image de ce qui a été fait dans d'autres villes, Paris et Grenoble notamment, précise la métropole Aix-Marseille-Provence..

Le Mans NR

Clermont-Ferrand Non A venir La ville de Clermont-Ferrand et sa métropole (21 communes - 290 000 habitants), soucieuse de l'environnement et de la santé de sa population, a décidé d'adopter plusieurs mesures ayant pour objectif de préserver la qualité de l'air en réduisant les émissions de CO2 : la création de 2 lignes structurantes de transports en commun (bus propres" à haut niveau de service et en site propre), la gratuité des transports en commun le week-end dans un premier temps, un schéma cyclable métropolitain (31 M€ sur 10 ans) et enfin la mise en œuvre à l'horizon 2021 d'une ZFE. Cette zone permettra d'interdire l'accès aux véhicules les plus émissifs de polluants atmosphériques pendant une période donnée (jours, heures, etc.) sur la base des vignettes Crit'air."

Brest Non

Tours Non Une interdiction du diesel n'est pas prévue à ce jour.

Amiens Non Brigitte Fouré, maire d'Amiens n' a pas prévu pour l'instant de prendre cette mesure, sachant que la Ville d'Amiens n'est pas dans une démarche punitive en matière d'écologie, mais plutôt d'incitation des Amiénois a changé leurs habitudes de matière de mobilité. Ainsi, Amiens Métropole est la première agglomération à avoir opté pour des bus électriques (...) pour les transport en commun (...). Actuellement 42 bus électriques sont en circulation.

Limoges Non ** Il n'y a aucun seuil de dépassement de pollution atmosphérique à Limoges. En moyenne, la pollution atmosphérique y est à la moitié des seuils d'alerte. La Ville de Limoges a prôné l'exemplarité et la pédagogie : elle a été distinguée par la Marianne d'Or [Prix décerné pour "refléter l'excellence des politiques locales", NDLR] pour avoir remplacé sa flotte de véhicules. La Ville de Limoges et sa Communauté urbaine, Limoges Métropole, s'engagent avec le Plan de Déplacement Urbaine (DPU) et le Plan Climat-Air-Energie Territorial (PCAET) à une augmentation sensible de l'utilisation de la marche, du vélo et des transports en commun qui va renforcer cette tendance à la baisse de la pollution atmosphérique. La Ville de Limoges et sa Communauté urbaine portent également une forte ambition pour développer l'hydrogène. La modification progressive du parc de véhicules vers des motorisations propres tend aussi à diminuer l'émission de particules fines. Il n'y a donc pas lieu d'exercer des mesures coercitives sur les usagers comme on peut le voir dans des villes extrêmement polluées comme Paris ou Strasbourg.

Annecy Oui Existante ** Pendant notre campagne, nous nous étions effectivement déjà exprimés sur notre volonté de tendre vers la sortie du diesel d'ici quelques années. A ce jour, nous avons déjà une [ZFE] lors de pics de pollution, sur un périmètre géographique défini (Annecy centre). Une autre de nos volontés, qui fait partie d'un de nos triptyques de programme, est la justice sociale. Or à ce jour, sur Annecy, interdire les véhicules diesel irait à l'encontre de cette justice sociale puisqu'encore de nombreux foyers ne peuvent pas se permettre de changer de motorisation. A ce jour également, Annecy a un réseau de transport en commun qui n'est pas assez performant pour pouvoir se passer complètement d'une voiture pour certains. Afin de pouvoir progressivement interdire les véhicules à moteur thermique diesel, il est primordial d'offrir de meilleures infrastructures de mobilités décarbonées (comme les pistes cyclables sécurisées, des box vélos sécurisés...) et de meilleurs transports en commun. Cette fin du diesel est un sujet qui sera mis au débat du groupe majoritaire des élus de la municipalité d'ici fin d'année 2020 pour écrire plus précisément notre feuille de route, conjointement avec l'agglomération du Grand Annecy qui a la compétence sur les infrastructures de transports en commun. Nous ne souhaitons pas qu'une telle décision (qui serait prise de façon trop hâtive) de la fin du diesel sur la commune d'Annecy, impacte encore trop le pouvoir d'achat des plus défavorisés. Nous ne pouvons donc pas vous donner maintenant, une date précise de la fin du diesel sur Annecy, mais c'est ce vers quoi on veut se diriger.

Perpignan Non ** A l'instar de l'équipe précédente, la mairie n'envisage pas de prendre des mesures isolées en matière de restriction de véhicules diesels.

Boulogne-Billancourt NR Existante Boulogne-Billancourt fait partie de la ZFE du Grand Paris.

Metz Non

Besançon Non A venir ** La ville de Besançon ne souhaite pas se prononcer en faveur d'une interdiction du diesel dans l'immédiat. La Maire s'engage en revanche à ne plus acheter de véhicules diesel pour le parc automobile de la Ville. Elle préfère montrer l'exemple plutôt qu'imposer une telle mesure dans l'immédiat. Par ailleurs nous nous engageons pour préserver l'air en cas de pollution à déclencher des zones à faibles émission (ZFE) : encourager la circulation des véhicules les plus propres avec une vignette Crit'Air apposée au pare-brise. Les plus polluants et les " non classés " ne pourront pas rouler dans la ZFE sur certaines plages horaires. Les transports en communs seront également gratuit en cas de pics de pollution.

Orléans Non

Saint-Denis En cours de réflexion Ceci ne pourrait se faire qu'à l'échelle de la métropole, précise la mairie.

Argenteuil NR

Rouen En cours de réflexion A venir La Métropole Rouen Normandie s'est engagée à mettre en place une ZFEm au plus tard au 1er janvier 2021 sur son territoire. A ce jour, la réflexion au sein de la métropole porte sur le déploiement progressif suivant : au 31 12 2020 : mise en œuvre d'une ZFE intra boulevard à Rouen, pour les véhicules professionnels les plus polluants uniquement ; De 2021 à 2025 : extension progressive du périmètre et du type de véhicules concernés (...) Il appartiendra aux futurs élus de définir les modalités précises à mettre en œuvre.

Mulhouse Non Ce n'est pas en cours de réflexion.

Montreuil En cours de réflexion Existante Depuis le 1er juillet 2019, une ZFE est instaurée par la Métropole du Grand Paris (dont Montreuil dépend) dans le périmètre de l'intra A86 pour les véhicules Crit'Air 5 et non classés. Les villes d'Ile-de-France concernées par cette zone de restriction de circulation automobile l'appliquent progressivement sur leur territoire. L'interdiction des véhicules Crit'air 4 est prévue pour janvier 2021, celle des Crit'air 3 pour juillet 2022. Les verbalisations n'interviendront qu'à partir de juillet 2022. D'ici là, les contrôles seront à visée pédagogique.

Saint-Paul (La Réunion) Non Interdire les véhicules diesel serait impossible, puisque Saint-Paul sert d'unique point de passage entre le nord et le sud de l'île.

Caen Non