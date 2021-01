Prix du tabac, de l'électricité, du gaz… Ce qui change pour vos finances au 1er février

La perspective d'un reconfinement ne doit pas faire oublier aux particuliers les dispositions sur le point d'entrer en vigueur, avec un impact potentiel non négligeable sur leur budget.

Prix du tabac

Avec une précédente hausse du prix de la cigarette le 1er janvier 2020, certaines marques ont vu le prix du paquet de 20 passer de 9,50 à 9,60 euros, d'autres de 9,90 à 10,50 euros et d'autres encore de 10 à 10,10 euros. Le prix de certaines cigarettes évolue de nouveau à compter du lundi 1er février, comme le prévoit un arrêté du 4 janvier. Le prix du paquet de Camel sans filtre, par exemple, augmente de 10 centimes.

Tarifs de l'électricité

1,6%, c'est l'ampleur de la hausse que la Commission de régulation de l'énergie (CRE) a proposée à l'exécutif pour les tarifs bleus résidentiels à compter du 1er février. Cela représente une dépense supplémentaire de 15 euros par an en moyenne sur la facture des ménages. Cette augmentation est entre autres destinée à financer la hausse des coûts due, pour partie, à la crise sanitaire. Une augmentation de 2,6% a été proposée pour les tarifs bleus professionnels. "Les ministres de l'énergie et de l'économie ont toutefois la possibilité, dans un délai de trois mois, de s'opposer à la proposition de la CRE et de lui demander, le cas échéant, d'en formuler une nouvelle", précise la Commission.

Prix du gaz

Au 1er février 2021, les tarifs réglementés (hors taxe) d'Engie progressent de 3,5% par rapport au barème applicable depuis le 1er janvier dernier. La hausse atteint 0,9% pour les foyers qui se servent du gaz pour la cuisson, 2,1% ceux qui pour s'en servent également pour l'eau chaude, et 3,7 % pour ceux qui se chauffent au gaz. Cette augmentation "s'explique principalement par une forte demande en gaz naturel liquéfié en Asie, liée notamment à une vague de froid exceptionnelle en Asie de l'Est. Il en résulte une hausse des prix du gaz sur les marchés internationaux, ce qui conduit les pays européens à puiser dans leurs stockages de gaz naturel", justifie la Commission de régulation de l'énergie.

Tarifs des taxis

Les tarifs des taxis sont réglementés. Les nouveaux montants, fixés par un arrêté publié au Journal officiel fin 2020, entrent en vigueur au plus tard le 1er février. En 2021, le prix minimum d'une course en France est de 7,30 euros, qu'elle soit parcourue à bord d'un taxi parisien ou non. Des plafonds sont également définis : 4,18 euros pour la prise en charge ; 1,12 euro pour le kilomètre parcouru et 37,46 euros pour le prix horaire concernant la période d'attente (en cas de réservation par le client) ou de marche lente. Pour les taxis parisiens, le montant du supplément est arrêté à 4 euros en cas de réservation immédiate, à 7 euros en cas de réservation anticipée, et à 4 euros pour tout passager supplémentaire à partir de la 5e personne transportée.

Tarifs des péages

C'est une tradition : chaque année en février, les tarifs des péages autoroutiers augmentent. Ils devraient en moyenne progresser de 0,44% au 1er février, d'après les chiffres dévoilés en décembre par les concessionnaires au Comité des usagers du réseau routier, après +0,8% en 2020 et +1,9% en 2019. Dans le détail, les hausses devraient atteindre entre 0,30% et 0,65% pour les réseaux les plus importants.