Epargne de précaution : les alternatives à l'épargne réglementée

Au-delà des livrets réglementés, plusieurs solutions permettent d'épargner sans frais, avec une garantie du capital et la possibilité de récupérer les fonds à tout moment ou après une durée déterminée.

En raison de la crise sanitaire, le taux d'épargne des ménages a dépassé 18% en 2020, selon la Banque de France. Une enquête récente réalisée par l'Ifop pour le Cercle de l'Epargne, Amphitéa et AG2R La Mondiale indique que les Français ayant thésaurisé depuis mars 2020 sont plutôt enclins à conserver ces économies, afin qu'elles soient mobilisables à tout moment. Si les livrets réglementés (Livret A, Livret de développement durable et solidaire, Livret d'épargne populaire) peuvent être des outils intéressants pour une épargne de précaution, d'autres options sont offertes à l'épargnant.

Certains de ces produits peuvent générer une rémunération plus attractive temporairement dans le cadre d'offres promotionnelles

Récupérables à tout moment, les sommes placées sur un livret d'épargne bancaire produisent des intérêts selon un taux fixe déterminé à l'ouverture du compte. Librement arrêtés par les établissements financiers, les taux d'intérêt des livrets d'épargne bancaires se situent entre 0,2% et 1,5%. Ces placements ne comportent pas de frais. Certains produits peuvent générer une rémunération plus attractive temporairement dans le cadre d'offres promotionnelles, notamment pour attirer de nouveaux clients. Les taux des livrets d'épargne bancaires sont indiqués en brut. Les intérêts sont soumis au prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 30% ou bien aux prélèvements sociaux à 17,2% et au taux progressif de l'impôt sur le revenu, selon l'option choisie par le contribuable lors de la déclaration des revenus.

Voici les livrets bancaires offrant une rémunération parmi les plus élevées :

Livret d'épargne My Money Bank de la fintech Cashbee.

Taux d'intérêt : 2% bruts pendant trois mois, dans la limite des 75 000 premiers euros déposés puis 0,60% bruts. Dépôt initial : 10 € minimum. Plafond de versement : 1 M€. Les intérêts obtenus pendant le troisième mois sont offerts sous forme de bonus. Ouverture du produit sur le site cashbee.fr. Si 3 000 € sont placés, il en résultera 36 € d'intérêts bruts après un an.

Livret Axa Banque

Taux d'intérêt annuel : 2% bruts pendant deux mois sur les versements de 150 € à 30 000 €. Au-delà de ce montant ou après deux mois, 0,05% brut. Un bonus jusqu'à 250 € est offert et crédité sur le livret pour toute première domiciliation de salaires sur le compte bancaire. Pour 3 000 euros placés sur un livret Axa Banque, l'intérêt brut sera de 11,5 € au bout d'un an.

L'offre s'adresse aux titulaires d'un compte bancaire chez Axa Banque n'ayant jamais détenu de livret Axa Banque (un seul livret par personne). Ouverture en ligne ou en agence. La condition est de détenir ou de souscrire au même moment un compte bancaire Axa.

Livret Solidaire Macif

Taux d'intérêt : 1% brut annuel jusqu'à 2 000 € puis 0,40% brut au-delà. Versement initial : 10 € minimum. Le titulaire s'engage à reverser tout ou partie des intérêts (25%, 50%, 75% ou 100% au choix) à une association (Les Restos du Cœur, le Samu social de Paris, le Secours populaire ou Surfrider Foundation Europe).

Pour ouvrir un livret Solidaire Macif, il faut être majeur et avoir sa résidence fiscale en France. L'abandon des intérêts donne droit à une réduction d'impôts de 66% à 75% des versements retenus dans la limite d'un plafond fixé chaque année, en fonction du but poursuivi par l'association. Si un épargnant dépose 3 000 € sur un livret Solidaire Macif, la rémunération sera de 24 € d'intérêts bruts au bout d'un an, part dévolue à l'association comprise. Produit pouvant être ouvert en ligne sur Macif.fr, par téléphone ou en point d'accueil Macif.

Livret d'épargne Distingo de PSA Banque, filiale bancaire du constructeur automobile PSA

Taux d'intérêt : 0,60% brut. Versement initial : 10 € minimum. Plafond de versement : 10 M€. Condition : avoir sa résidence fiscale en France. Offre commercialisée en ligne ou par téléphone auprès d'un conseiller. Pour 3 000 € placés sur un an, les intérêts bruts sont de 18 euros.

Livret d'épargne Zesto de RCI Bank et Services, filiale bancaire du groupe Renault

Taux d'intérêt : 0,6% brut. Versement minimal : 50 €. Plafond de versement : 10 M€. PSA Banque ne proposant pas de comptes bancaires courants, le livret est accessible sans autre condition de détention en ligne sur le site de PSA Banque ou par téléphone auprès d'un conseiller.

Autre typologie de produits d'épargne en vue de thésauriser à court ou moyen terme, les comptes à terme (CAT), exempts de frais d'ouverture, de gestion ou de clôture, également appelés dépôts à terme (DAT). Une somme est déposée en un versement unique pour une période fixée à l'avance. Le taux d'intérêt d'un CAT peut être fixe, variable ou progressif. Dans ce dernier cas, sa rémunération augmente selon une période définie lors de la signature du contrat : chaque trimestre, chaque semestre ou chaque année. Un CAT ne peut être conclu pour une durée inférieure à un mois. En cas de retrait des fonds de manière anticipée, des pénalités sont prévues. Les intérêts des CAT sont soumis aux prélèvements sociaux à hauteur de 17,2% et à l'impôt sur le revenu ou bien au PFU, selon le choix du contribuable.

Parmi les CAT, mentionnons :

Pepito progressif 3 ans de RCI Bank and Services

Le taux d'intérêt augmente au fil du temps : 0,20% au premier trimestre, 0,30% au deuxième trimestre,… et jusqu'à 2% au bout de 12 trimestres. La durée de détention du produit est, en principe, de trois ans. Un remboursement anticipé est possible à tout moment mais seulement sur la totalité de la somme investie. Dans ce cas, le titulaire bénéficie d'une rémunération minorée.

Conditions : l'ouverture de ce produit est conditionnée à la détention d'un livret bancaire Zesto, à partir duquel la somme est prélevée. Versement minimum sur le CAT : 5 000 €. Versement maximum : 1 M€. Le client peut ouvrir plusieurs comptes à terme Pepito mais un seul livret Zesto. Souscription 100% en ligne. Pour ouvrir un CAT Pepito progressif 3 ans, il faut disposer d'un solde minimum de 5 050 € sur son livret d'épargne Zesto. Pour un versement de 5 000 €, le montant des intérêts bruts est de + 17,49 € au bout d'un an et de + 135,38 € après trois ans.

Compte à terme Distinguo de PSA Banque

Conditions : pour ouvrir ce placement, il faut détenir un livret bancaire Distinguo dans cet établissement, l'argent alimentant le CAT étant prélevé depuis le livret. CAT à taux progressif. La durée de placement varie entre un an à trois ans. Ouverture 100% en ligne. Versement initial : 1 000 € minimum. Plafond : 100 000 €. Taux brut : 0,85% pour un an, 0,95% pour deux ans et 1% pour trois ans. Si un épargnant place 3 000 € pendant un an, ses intérêts bruts seront de 25,5 €. Produit commercialisé sur le site de PSA Banque.

Au final et selon la situation de l'épargnant, il peut s'avérer plus intéressant d'investir dans ces produits que sur un Livret A, dont le taux d'intérêt est de 0,5 %. Quitte à jouer, pour les livrets bancaires, sur les périodes à taux renforcés et à déplacer ensuite les fonds.