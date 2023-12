Ce geste ne coûte presque rien et touche davantage qu'un cadeau selon une étude récente

Il y a des personnes à qui l'on souhaiterait témoigner de l'affection au moment des fêtes de fin d'année mais sans avoir les moyens de leur faire des cadeaux. Pour elles, une solution simple et économique existe pourtant bel et bien.

Une chose est sûre, durant les fêtes on ne peut pas faire plaisir à tout le monde. En effet, les cadeaux souvent restreints à un petit cercle familial coûtent déjà cher, en moyenne 332 euros selon une étude CSA pour Cofidis. Par ailleurs, en cette période d'inflation, 24% des sondés prévoient de faire des cadeaux uniquement aux enfants.

Pour autant, il existe un moyen de témoigner de l'intérêt à ses proches sans se ruiner et auquel on ne pense pas assez : la carte de voeux. Selon un sondage d'Opinion Way publié en novembre 2023, 91% des Français estiment que cette tradition se perd, pourtant près de 7 Français sur 10 l'apprécient. Mieux encore, 68% d'entre eux se disent plus touchés par cette attention que par les cadeaux matériels à condition d'y ajouter un mot personnel écrit par un proche. Pour compléter ce "cadeau", les messages sincères sont donc à privilégier aux messages types que l'on peut trouver sur Internet.

Concernant le prix, ce geste ne coûte pas plus de 2,50 euros par personne. En effet, il est assez facile de trouver une belle carte de vœux à un euro, enveloppe incluse. Une somme à laquelle il faut ajouter 1,16 euro de timbre-poste. En effet, pour que la magie opère, il ne faut pas se contenter d'une carte de vœux virtuelle envoyée par mail ou sur les réseaux sociaux. Toujours selon l'étude d'Opinion Way, 67% des Français apprécient de recevoir une carte de vœux, chose devenue "si rare à l'heure d'Internet et des messageries".

Par ailleurs, il est possible d'envoyer des cartes de vœux à plusieurs personnes sans faire de dépenses importantes en les achetant en lot. Le prix à l'unité s'en verra réduit, passant facilement à 50 centimes, enveloppes incluses, dans un set de 5 à 10 cartes. Les personnes qui ont un budget plus important peuvent également personnaliser leurs cartes de vœux en les créant en ligne.

Sur des sites comme VistaPrint ou Cewe, il est possible de commander 10 cartes de vœux avec la photo de son choix pour 15 à 20 euros, parfois moins. En effet, des offres promotionnelles proposent régulièrement des remises sur les commandes ou la livraison offerte. Il est possible de personnaliser le message, qui sera le même sur toutes les cartes, néanmoins, certains modèles disponibles au format livret permettent d'ajouter un message manuscrit à l'intérieur.

Dernier conseil pour faire encore quelques économies : avec l'augmentation du prix des timbres prévue au 1er janvier 2024, l'idéal est d'acheter ses timbres dès le mois de décembre. Ceci permettra d'économiser 1,30 euro sur 10 timbres, leur prix à l'unité passe en effet de 1,16€ à 1,29 €. Une information qui peut également être utile aux indépendants qui souhaitent envoyer leurs voeux à leurs partenaires et à leurs clients.