RSA, APL… Les dates de versement 2024 pour ces aides viennent de tomber

Les bénéficiaires des allocations familiales, des APL ou du RSA peuvent enfin savoir la date à laquelle leurs aides seront versées en 2024.

La Caisse d'allocations familiale délivre des aides sociales qui concernent chaque année des millions de Français. Il peut s'agir d'aides ponctuelles comme l'allocation de rentrée scolaire ou la prime de Noël, mais aussi d'aides mensualisées. On compte par exemple les APL (aides personnalisées au logement) qui permettent de recevoir chaque mois une aide financière pour réduire le montant de son loyer. Ces aides bénéficient à plus de 6 millions de foyers. Il y a également le RSA qui assure aux personnes à faibles ressources, un niveau minimum de revenus. Cette aide versée à près de 2 millions de personnes permet d'en couvrir le double en comprenant les conjoints et enfants à charge. Par ailleurs, la CAF est également responsable du versement d'autres aides sociales comme les allocations familiales et l'AAH (allocation aux adultes handicapés).

Concernant les versements, la règle est la même qu'en 2023, ils auront lieu le 5 de chaque mois sauf si le 5 tombe un samedi ou un dimanche. Dans ce cas, la CAF verse l'argent le jour ouvré le plus proche du 5 (le vendredi si le 5 tombe un samedi, le lundi si le 5 tombe un dimanche). Ainsi, pour l'année 2024, la CAF a communiqué les dates de versement suivantes :

allocations de décembre 2023 : vendredi 5 janvier 2024

allocations de janvier 2024 : lundi 5 février 2024

allocations de février 2024 : mardi 5 mars 2024

allocations de mars 2024 : vendredi 5 avril 2024

allocations d' avril 2024 : lundi 6 mai 2024

allocations de mai 2024 : mercredi 5 juin 2024

allocations de juin 2024 : vendredi 5 juillet 2024

allocations de juillet 2024 : lundi 5 août 2024

allocations d' août 2024 : jeudi 5 septembre 2024

allocations de septembre 2024 : vendredi 4 octobre 2024

allocations d' octobre 2024 : mardi 5 novembre 2024

allocations de novembre 2024 : jeudi 5 décembre 2024

allocations de décembre 2024 : lundi 6 janvier 2024

Néanmoins, les bénéficiaires de la CAF n'auront pas l'argent aux dates indiquées. Ils doivent tenir compte du délai nécessaire entre le virement fait par la CAF, et la mise à disposition de la somme versée sur leur compte bancaire. A ce sujet, le site caf.fr précise qu'il faut parfois compter jusqu'à 3 jours ouvrés après la date de versement pour que l'argent apparaisse sur le compte des allocataires. Le délai peut être un peu plus court ou plus long en fonction des établissements bancaires.

Comme annoncé fin octobre par Bruno Le Maire, ministre de l'Economie, les aides versées par la CAF et la MSA (Mutualité sociale agricole) vont augmenter de 4,8% en 2024. Il faudra toutefois attendre le 1er avril pour bénéficier des nouveaux montants. En 2023, la revalorisation n'était que de 1,6%.