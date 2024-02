Le gouvernement prive 8 Français sur 10 d'un revenu supplémentaire, certains vont perdre jusqu'à 206 euros cette année

Plus de 80% des Français vont constater une mauvaise surprise sur leur épargne cette année. Une décision du gouvernement va réduire leur revenu de 57 euros en moyenne, d'autres vont perdre jusqu'à 206 euros.

Mauvaise surprise pour 8 Français sur 10. Le livret d'épargne le plus prisé du pays a pris du plomb dans l'aile. Alors qu'environ 81% des Français détiennent un Livret A, le gouvernement a fait le choix d'empêcher les épargnants de voir leur rémunération augmenter. Or, selon les règles définies par la Banque de France, les 58 millions de personnes qui possèdent ce genre de livret d'épargne auraient dû voir leur taux d'intérêt grimper au 1er février.

En effet, la méthode de calcul du taux d'intérêt du Livret A est un processus bien établi en France. La formule prend en compte deux facteurs : le niveau de l'inflation et la moyenne des taux interbancaires, à savoir les taux auxquels les banques s'échangent de l'argent. Habituellement le taux d'intérêt du Livret A, et des autres livrets d'épargne réglementés, est revalorisé deux fois par an, en février puis en août. La Banque de France fait le calcul et préconise ensuite un nouveau taux au gouvernement.

Toutefois, une décision de l'exécutif a interrompu cette routine. Car malgré les préconisations de la Banque de France, le taux d'intérêt du Livret A restera fixé à 3% en 2024, comme en 2023. Cependant, si la règle de calcul avait été respectée cette année, le taux aurait dû monter à 3,9% au 1er février 2024. Cette stagnation du taux, malgré une inflation persistante, marque une rupture significative avec la méthode de calcul habituelle, impactant fortement le rendement de l'épargne des Français.

D'après la Banque de France, "le montant de l'encours moyen sur un Livret A en France s'élevait à 6 351 euros en 2023". En se penchant sur ce chiffre, la différence engendrée par le maintien du taux de rémunération à 3% devient clairement palpable. Avec un taux d'intérêt à 3,9%, les détenteurs auraient pu bénéficier d'un gain annuel de 247,69 euros. Néanmoins, avec le taux actuel, ce gain se limite à 190,53 euros, soit une perte de 57,16 euros sur une année.

La situation prend une ampleur encore plus grande pour les 5,3 millions de détenteurs d'un Livret A dont le montant de l'épargne a déjà atteint le plafond légal, fixé à 22 950 euros. Dans un contexte où le taux aurait atteint 3,9%, ces épargnants auraient pu percevoir 895,05 euros d'intérêts en 2024. Au lieu de ça, leur gain tombera à 688,5 euros, à cause du taux maintenu à 3%. Le manque à gagner avoisine donc les 206 euros.

Et la décision du gouvernement ne s'arrête pas là. En effet, l'exécutif a d'ores et déjà annoncé que le taux du livret A ne sera pas réhaussé non plus en août. Le taux d'intérêt du livret d'épargne préféré des Français restera donc figé à 3% durant toute l'année, et ce, même si l'inflation devait encore augmenter cette année. Enfin, l'Insee indique qu'à l'heure actuelle le taux de rémunération offert par le Livret A se situe en deçà du niveau de l'inflation, ce qui fait perdre de l'argent aux épargnants.