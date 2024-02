Pourquoi tous les Français devraient retirer l'argent de leur compte courant en urgence ?

Des millions de Français font la même erreur, qui leur coûte énormément d'argent, particulièrement en cette période d'inflation.

L'écrasante majorité des Français font une grosse erreur. Une maladresse malheureusement répétée tous les mois. A cause d'elle, ils passent, sans le savoir, à côté de plusieurs centaines d'euros, chaque année. La faute à… leur compte en banque.

Une réalité étonnante quand on sait que les comptes courants sont les produits bancaires les plus répandus en France. La Banque de France a recensé plus de 73 millions de comptes courants dans l'Hexagone. Soit plus d'un compte en banque par citoyen.

La plupart des Français reçoivent leurs salaires, leurs pensions ou d'autres types de revenus sur ces comptes bancaires. Ces derniers hébergent également les sommes destinées à être débitées suite à des paiements par carte ou dans le cadre de prélèvements automatiques, comme lors du règlement d'une facture ou d'un loyer.

Toutefois, garder une somme trop importante sur son compte courant est une erreur. C'est pourtant ce que fait la majorité des Français. En moyenne, les ménages laissent 16 562 euros sur leur compte courant. Un chiffre évidemment gonflé par les comptes des foyers les plus riches.

Or, quelle que soit la somme en question, elle ne rapporte rien si elle se trouve sur un compte courant. La plupart des banques ne rémunèrent pas ces produits bancaires. L'argent placé dessus ne génère donc aucun intérêt. Les Français ont alors une bonne raison de vider leur compte pour déposer leurs sous ailleurs.

En effet, de nombreuses solutions existent pour faire fructifier les économies des épargnants. Les établissements bancaires proposent des placements financiers, ou des livrets d'épargne offrant des taux d'intérêts. C'est notamment le cas des livrets d'épargne réglementée, comme le livret d'épargne populaire (LEP) ou le célèbre Livret A.

Le LEP et le Livret A proposent des taux d'intérêts de respectivement 5% et 3%. Des valeurs supérieures au taux d'inflation qui devrait s'établir en dessous des 3% cette année selon les dernières estimations de l'Insee.

Dans le contexte inflationniste actuel, ne pas faire fructifier son épargne revient à s'appauvrir. La hausse des prix rogne le pouvoir d'achat de l'argent laissé sur les comptes. A l'inverse, placer ses liquidités sur des supports rémunérés comme le LEP ou le Livret A permet de limiter cette érosion.

Outre le taux d'intérêts, ces livrets bénéficient de nombreux avantages. Les sommes déposées dessus sont accessibles à tout moment par l'épargnant et sont garanties par l'Etat. Enfin, les intérêts engendrés par de tels placements sont défiscalisés et ne sont donc pas soumis à l'impôt sur le revenu.