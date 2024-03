Des millions d'allocataires ne vont plus avoir accès à la CAF s'ils n'ouvrent pas ce message sur leur espace personnel

Après un piratage informatique, la CAF modifie les conditions d'accès à son site internet. Les allocataires doivent changer de mot de passe impérativement.

Des millions d'allocataires privés de... la Caisse d'allocations familiales. Aussi étonnant que cela puisse paraître, c'est pourtant bien ce qui se passe, depuis plusieurs jours, pour de nombreux ménages bénéficiant de certains minimas sociaux.

En effet, de l'aveu même de la CAF, la plupart des allocataires se rendent sur le site de l'organisme dans les tous premiers jours du mois. Le plus souvent avant le 5 du mois, puisqu'il s'agit du jour où les allocations et les autres aides sociales sont versées aux bénéficiaires. En amont de ce virement, les personnes inscrites sur le site de la CAF viennent donc vérifier si le versement est bien programmé et si leurs informations personnelles (adresse, RIB, etc) sont bien correctes.

Or, toutes ces personnes n'ont donc probablement pas vu le message qui s'est affiché sur le site internet de la CAF le 8 mars dernier. Pourtant, le message est particulièrement crucial. En effet, dans ce communiqué, la CAF demande à toutes les personnes inscrites sur son site de changer le mot de passe donnant accès à leur espace personnel. "Depuis le 8 mars, modifier votre mot de passe est devenu obligatoire" peut-on lire sur le site CAF.fr. Il s'agit donc bien d'une "obligation" désormais.

En cause, la CAF a été piratée au mois de février 2024. Les identifiants d'environ 600 000 comptes personnels ont été dérobés et divulgués par des hackers. La Caisse nationale des allocations familiales (Cnaf), qui chapeaute les CAF dans les départements français, a expliqué dans un communiqué diffusé le vendredi 23 février : "une violation de données est avérée, plusieurs milliers de comptes allocataires ont été visités de manière illégitime". Pour les allocataires victimes de ce piratage, le mot de passe a été réinitialisé afin de bloquer tout accès au compte par une personne non autorisée.

Cependant, les CAF souhaitent maintenant renforcer la sécurité de l'ensemble des espaces personnels. En clair, depuis le 8 mars, aucun allocataire ne peut accéder à son compte CAF s'il n'a pas changé son mot de passe. Si un allocataire refuse de se plier à cette nouvelle démarche, alors son compte CAF sera temporairement suspendu. Concrètement, il ne pourra plus consulter ses informations personnelles comme son adresse, son mail, son numéro de téléphone ou son RIB. Impossible également de voir ses relevés de virement ou de faire une demande de prestation sociale. En revanche, le compte ne sera évidemment pas fermé définitivement et le droit aux allocations est maintenu.

Ainsi, il est crucial que les millions d'allocataires CAF se rendent dès maintenant sur leur espace personnel pour changer leur mot de passe. Sinon, ils risquent de ne plus pouvoir y accéder et de passer à côté d'informations importantes. Pour changer de mot de passe, il suffit de se rendre sur le site CAF.fr dans la rubrique "Mon compte", avant de cliquer sur "mot de passe oublié" pour obtenir de nouveaux d'identifiants.