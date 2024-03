Le prix d'une consultation chez le médecin va passer à 60 euros pour des millions de Français

Une consultation à 60 euros au lieu de 26,50 euros chez son médecin traitant, c'est ce qui pourrait se décider fin mars pour des millions de Français. En voici les conditions.

Les négociations entre l'Assurance maladie et les syndicats de médecins libéraux avancent à grands pas et pourraient déboucher sur d'importantes nouveautés pour les Français, notamment pour les plus fragiles d'entre eux. Parmi les propositions mises sur la table, la création d'une consultation à 60 euros chez le médecin traitant.

Cette mesure s'inscrit dans le cadre d'un bras de fer entre des médecins libéraux qui souhaitent une revalorisation de leur métier notamment pour en améliorer l'attractivité, et une Assurance maladie soucieuse de limiter les coûts. Les discussions, entamées en novembre dernier, ont déjà permis des avancées significatives saluées par les principaux syndicats de médecins généralistes et spécialistes.

Outre cette consultation à 60 euros qui serait plus longue qu'une consultation standard, d'autres évolutions tarifaires sont envisagées. Ainsi, la consultation de base chez le généraliste pourrait passer de 26,50 euros actuellement à 30 euros. Des majorations pour les consultations de nuit et de jours fériés sont également sur la table. Enfin, les tarifs de plusieurs spécialités comme la psychiatrie, la gériatrie, la gynécologie, l'endocrinologie ou encore la dermatologie pourraient être revus à la hausse.

Si cette nouvelle consultation à 60 euros venait à voir le jour, elle ne concernerait cependant qu'une partie de la population dans des conditions bien précises. Tout d'abord, elle ne pourrait avoir lieu qu'une fois par an au maximum. Ensuite, elle ne s'adresserait qu'aux personnes handicapées et à certaines personnes âgées de plus de 80 ans, dans quatre cas de figure :

Dans les 30 jours suivant une sortie d'hôpital

Pour remplir un dossier d'allocation personnalisée d'autonomie (APA)

Lors d'une consultation avec une infirmière de pratique avancée (IPA)

Pour vérifier et réviser les ordonnances des patients prenant plus de 10 médicaments de façon régulière (90 % des plus de 80 ans en 2011 selon la Société française de gériatrie).

Concernant la prise en charge, ces consultations resteraient remboursées à 70% par l'Assurance maladie, et à 100% en cas d'affection longue durée (ALD). La part restant à la charge des patients serait donc plus élevée que pour une consultation standard. Selon Thomas Fatôme, le directeur général de l'Assurance maladie, les négociations rentrent dans "leur dernière ligne droite" et ne seraient pas loin "d'une copie qui a une tête de version finale". Une ultime réunion est prévue fin mars-début avril pour finaliser les discussions, avec encore quelques points sensibles au menu comme l'encadrement des dépassements d'honoraires. La réponse définitive quant à la création ou non de cette consultation à 60 euros et des autres revalorisations tarifaires ne saurait donc tarder.