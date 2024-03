Le prix de l'eau va encore augmenter cette année, jusqu'à 60% pour certains ménages

La facture d'eau fait partie des dépenses obligatoires en France. Or, cette année elle augmente pour l'ensemble des ménages. Parfois de 60%...

Les nuages continuent de s'amonceler pour le portefeuille des ménages. Dans un contexte de hausse quasi généralisée des prix, une nouvelle dépense, malheureusement obligatoire, augmente elle aussi cette année.

Après l'électricité, le gaz, le carburant, les loyers, les assurances, les courses en magasin, c'est maintenant le tarif de l'eau qui va exploser. Selon la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR), le prix de l'eau devrait bondir en moyenne de 5% en 2024.

Contrairement à l'énergie, il n'existe pas de prix unique de l'eau en France. Ce sont les collectivités locales qui gèrent le traitement et la distribution, qui fixent elles-mêmes leurs tarifs. Ainsi, le prix moyen du mètre cube (m3) d'eau devrait atteindre environ 4,80 euros cette année. Avec une consommation moyenne de 90m3 par habitation, cela entraînerait une augmentation de la facture annuelle de 20,51 euros par rapport à 2023.

Cependant, des disparités existent selon les territoires. En 2023, un tiers des 10 526 organes de gestion de l'eau en France ont augmenté leurs tarifs de 5 à 50%. Certains départements comme la Vienne, la Seine-et-Marne ou encore la Bretagne appliquent déjà des tarifs plus élevés que la moyenne nationale. En clair, certains ménages vont subir une plus forte hausse des factures que d'autres. Des disparités existent également au sein d'un même département. Par exemple, dans le Maine-et-Loire, l'augmentation moyenne du prix de l'eau est de 7%, mais elle varie entre 1% et 18% selon les communes.

Enfin, le triste record de la plus forte augmentation du prix de l'eau revient à certaines communes du département de l'Eure. En début d'année 2024, les responsables du syndicat mixte d'eau du Roumois et du plateau du Neubourg (SERPN) ont voté une augmentation de 60% de la facture d'eau. Au total, 75 000 habitants de 95 communes différentes sont concernés. Cette hausse particulièrement importante est liée à de nombreuses fuites sur le réseau d'acheminement de l'eau, explique le SERPN. De plus, le syndicat précise que le travail d'assainissement destiné à rendre l'eau potable est plus important, car les sources voisines ont été polluées par quantité de pesticides utilisés en agriculture.

Globalement, le relèvement des tarifs de l'eau en France s'explique notamment par la répercussion de l'inflation générale sur les coûts de fonctionnement des services d'assainissement. L'énergie représente 20% du budget de ces sociétés. Or, les prix du gaz, de l'électricité, comme du carburant ne cessent d'augmenter. S'ajoutent à cela, les réactifs utilisés pour le traitement de l'eau, qui ont vu leur coût grimper entre 40 et 100%. Si la facture d'eau ne représente en moyenne que 0,7% du budget des ménages selon la FNCCR, ces augmentations régulières pèsent de plus en plus sur le pouvoir d'achat des Français.