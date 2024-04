Il achète un ordinateur reconditionné sur Internet, "et là, c'est le drame"

La seconde main séduit de plus en plus de Français, motivés par des raisons économiques et écologiques. Mais attention aux mauvaises surprises.

Vinted, Leboncoin... Les Français sont de plus en plus nombreux à succomber aux charmes de la seconde main. Un phénomène de société qui s'explique par la conjonction de deux facteurs majeurs : d'une part les préoccupations grandissantes en matière de pouvoir d'achat, et d'autre part la montée en puissance des considérations environnementales dans les comportements d'achat.

En permettant d'acquérir des biens à moindre coût tout en donnant une seconde vie à des objets, le marché de l'occasion semble être la réponse idéale pour concilier maîtrise de son budget et consommation plus responsable. Vêtements, meubles, électroménager, les catégories de produits concernées sont nombreuses. Le high-tech est l'une des principales.

Smartphones reconditionnés, ordinateurs portables de seconde main, consoles de jeux vidéos d'occasion... Le marché de la high-tech reconditionné a le vent en poupe depuis plusieurs années. Parmi les acteurs de ce secteur en plein essor, la plateforme française Backmarket fait figure de référence. Véritable place de marché, elle met en relation des reconditionneurs professionnels avec des particuliers à la recherche de bonnes affaires. iPhone, MacBook, PS4... Des centaines de références high-tech sont ainsi proposées à des tarifs défiant toute concurrence.

Mais si les appareils vendus sur cette place de marché sont censés être remis en état et vidés de toutes données personnelles par les reconditionneurs, il semblerait que les choses ne se passent pas toujours comme prévu. C'est en tout cas ce que laisse penser le récent témoignage d'un internaute, partagé sur les réseaux sociaux.

Cet acheteur assure en effet avoir fait l'acquisition d'un MacBook d'occasion sur la célèbre plateforme. Mais quelle ne fut pas sa surprise en découvrant que l'ordinateur n'avait pas été correctement "nettoyé" par le reconditionneur. En explorant un peu la machine, il est en effet tombé sur l'historique de navigation Internet de l'ancien propriétaire. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que celui-ci avait des goûts très particuliers en matière de contenus en ligne... De nombreux pages et recherches au contenu pornographique apparaissaient ainsi dans la liste des pages web récemment visitées. Des révélations pour le moins gênantes.

Par mesure de précaution, et même si les témoignages de ce genre semblent rarissimes, il est conseillé aux particuliers souhaitant revendre leur appareil de procéder eux-mêmes à l'effacement de leurs données personnelles, en particulier administratives et bancaires, avant de le confier à un reconditionneur. Histoire d'éviter les mauvaises surprises, et de ne pas voir sa vie privée un peu trop dévoilée !