Les forfaits mobiles à 5 euros sont de retour, c'est le moment de renouveler son abonnement

La guerre fait rage sur le terrain de la téléphonie mobile. Les opérateurs pratiquent une véritable guerre des tarifs. Mais jusqu'où vont les baisses ? Le point.

Le marché de la téléphonie connaît actuellement une période de forte concurrence, offrant aux consommateurs une opportunité unique de revoir leurs contrats. Les opérateurs de téléphonie, face à un marché en ralentissement, multiplient les offres alléchantes pour attirer de nouveaux clients et fidéliser les clients existants.

Cette nouvelle dynamique s'explique par plusieurs facteurs. Tout d'abord, le marché mobile montre des signes d'essoufflement. Selon les derniers chiffres de l'Arcep, le régulateur des télécoms, la croissance du nombre de nouveaux abonnements a considérablement ralenti ce qui pour les opérateurs est synonyme de stagnation de chiffre d'affaires. Ce phénomène est en partie dû à une certaine saturation du marché, mais aussi à un contexte économique incitant les consommateurs à la prudence dans leurs dépenses. Enc lair, la faute à cette satanée inflation qui réduit les marges de manœuvre financière des ménages.

Face à cette situation, les opérateurs ont décidé de réagir en baissant significativement leurs prix. Que ce soit chez les opérateurs historiques tels que Bouygues ou SFR, ou chez les opérateurs alternatifs, on assiste ainsi à une véritable guerre des tarifs, rappelant les périodes de forte concurrence des années précédentes. Des forfaits incluant des volumes de données conséquents sont désormais proposés à des prix défiant toute concurrence.

Comparé à 2023, le prix d'un forfait mobile doté de 10 gigaoctets de données, a baissé de plus de 30% à 11,34 euros (dixit le dernier baromètre de l'Ariase). Et il ne s'agit là que d'une moyenne. Si on se concentre sur les forfaits mobiles sans durée d'engagement avec appels illimités et un nombre confortable de gigas Internet, on trouve par exemple chez Bouygues un forfait à 5,99 euros. Chez l'opérateur alternatif Lebara, qui passe par le réseau Orange, pour le même prix on bénéficie de 60 gigas. Et si le trafic Internet n'est pas une priorité, on trouve par exemple un forfait à 5 gigas pour 1,99 euro par mois chez Cdiscount mobile. Toutes ces offres sont consultables chez notre partenaire Bemove à cette adresse.

Il est important de noter que cette tendance à la baisse des prix ne concerne pour l'instant que les forfaits mobiles. Les offres internet fixe, notamment la fibre, restent relativement stables en termes de tarification.

Pour les consommateurs, c'est donc le moment idéal pour faire le point sur leur forfait actuel et comparer les offres du marché. Les économies potentielles peuvent être substantielles, surtout pour ceux qui n'ont pas changé de forfait depuis longtemps. De plus, avec l'augmentation constante des besoins en data, revoir son forfait peut permettre de bénéficier d'un volume de données plus important sans nécessairement augmenter sa facture mensuelle.