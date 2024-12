Il suffit de connaître quelques mots pour passer pour un expert en vin - ce sommelier révèle lesquels

Il n'est pas nécessaire de maîtriser un vocabulaire complexe pour parler de vin avec pertinence. Seuls quelques termes suffisent.

Au restaurant, la scène est familière : le serveur s'approche de votre table, bouteille en main. Après vous avoir présenté l'étiquette, il verse une petite quantité dans votre verre. Un silence s'installe. Tous les regards sont braqués sur vous, attendant votre verdict d'expert improvisé. Le moment est venu de prendre la parole, mais les mots vous manquent. Comment exprimer ce que l'on ressent sans passer pour le premier des novices ?

Heureusement, on peut compter sur Arthur Communal. Ce sommelier tient un site internet nommé "Tous Sommeliers" sur lequel il écrit des articles pour partager ses connaissances sur le vin. L'un de ces articles s'appelle "Parler de vin comme un pro". C'est là qu'il donne les termes à connaitre pour passer pour un expert. Ces mots sont aussi bien applicables à un vin de table qu'à un grand cru, mais aussi pour les trois types de vin : rouge, blanc et rosé.

Le sommelier précise que pour analyser un vin que l'on vient de goûter, il faut se focaliser sur quatre éléments : l'acidité, le sucre, l'alcool et l'astringence (qui désigne la sensation de sécheresse provoquée par les tanins). Il indique quels mots utiliser pour qualifier l'intensité de ces quatre éléments.

Ainsi, pour décrire l'acidité, quatre termes suffisent : un vin "mou" manque d'acidité et semble plat en bouche, un vin "frais" présente une acidité agréable et équilibrée, un vin "vif" montre une acidité plus marquée, tandis qu'un vin "vert" traduit une acidité excessive qui peut être désagréable.

Pour le sucre, un vin "sec" ne présente aucune sensation sucrée perceptible - c'est le cas de la plupart des vins rouges et de nombreux blancs. Un vin "demi-sec" laisse apparaître une légère touche sucrée qui reste discrète. Le terme "moelleux" indique une présence plus marquée du sucre, agréable et ronde en bouche. Enfin, un vin "liquoreux", comme le Sauternes, affiche une concentration importante de sucre qui en fait un vin de dessert par excellence.

Très faible sensation Sensation modérée Sensation prononcée Très forte sensation Acidité Mou Frais Vif Vert Sucre Sec Demi-sec Moelleux Liquoreux Alcool Desséché Léger Gras Lourd Astringence Désossé Souple Charpenté Âpre

L'alcool dans le vin se traduit par une sensation de chaleur en bouche, et son niveau peut être décrit avec quatre termes précis. Un vin "desséché" manque d'alcool, ce qui peut le rendre un peu plat et sans relief. Un vin "léger" présente un niveau d'alcool modéré qui le rend agréable à boire. Un vin "gras" offre une sensation plus chaleureuse et enveloppante, avec un degré d'alcool bien présent mais équilibré. Enfin, un vin "lourd" contient trop d'alcool, ce qui crée un déséquilibre et une sensation de chaleur excessive en bouche.

L'astringence dans le vin correspond à la sensation de contraction des muqueuses de la bouche, principalement due aux tanins. Un vin "désossé" manque de structure tannique, comme si on lui avait retiré sa colonne vertébrale. Un vin "souple" présente des tanins bien intégrés qui apportent une agréable sensation de texture sans agressivité. Un vin "charpenté" possède une structure tannique plus marquée qui lui donne du corps et du caractère. À l'extrême, un vin "âpre" a des tanins trop présents qui créent une sensation désagréable d'assèchement et de rugosité en bouche.