Il n'est pas trop tard pour profiter de 250 euros de la part de l'Etat pour ses vacances d'été

Chaque année, l'État verse 250€ pour les vacances. Pour cet été, il reste encore du temps pour faire la demande.

Certes, chaque année, il y a déja des millions de Français qui peuvent voyager grâce aux chèques-vacances. En 2021, près de deux milliards d'euros ont été distribués par l'Agence nationale en charge de ce service. Une manne importe mais loin de couvrir toute la population. Pour permettre à d'autres de partir en congé, l'Agence a lancé il y a dix ans un dispositif très intéressant.

Cette initiative peut couvrir jusqu'à 80 % du prix du séjour, dans la limite de 250 euros. Ce qui la rend particulièrement intéressante, c'est qu'elle est cumulable. Si deux voyageurs peuvent la toucher, la réduction sur leur séjour ne sera pas de 250 euros mais de 500 euros maximum. Mais cette aide est encore largement méconnue. En 2023, seules 38 000 personnes en ont bénéficié. Pourtant, la demande se fait en deux clics.

Et pour cet été, il n'est pas trop tard pour en profiter. Il faut en revanche faire vite et organiser un séjour en août. Il existe plusieurs conditions pour en bénéficier, la principale étant de partir en vacances dans l'une des 10 000 destinations proposées. Ces séjours sont possibles partout en Europe et en France.

Pour recevoir l'aide, il n'y a aucun dossier à remplir. Tout se fait sur le site depart1825.com. Il faut passer par une des trois plateformes partenaires notamment "la station in the city" ou "la station du soleil". Il suffit de choisir une destination parmi les milliers de propositions et, pendant la réservation, cocher la case "Départ 18:25" pour bénéficier du programme.

Malgré ce passage obligé par des plateformes tierces, les destinations de voyage sont loin d'être limitées. On y retrouve des offres de grands groupes comme l'UCPA, Pierre et Vacances et VVF. Il est possible de choisir parmi une variété de destinations en France et en Union européenne, des plages d'Azur aux métropoles en passant par les Alpes, les Pyrénées ou les Asturies. Le but est de proposer des séjours adaptés à tous, que ce soit pour des vacances sportives, culturelles ou de détente.

Comme son nom l'indique, le programme Départ 18:25 est réservé aux jeunes de 18 à 25 ans. L'âge pris en compte pour bénéficier de l'aide est celui au premier jour du voyage. Ainsi, si une personne fête ses 26 ans pendant le séjour, cela ne pose aucun problème. De même, un jeune de 17 ans peut en bénéficier à condition d'avoir 18 ans avant le départ.

Pour y avoir accès, les jeunes doivent remplir certains critères. Ils doivent résider en France et répondre à une condition spécifique, notamment, être en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, avoir un faible revenu, être boursier ou volontaire en service civique.

Si un départ en vacances cet été est impossible, il n'y a pas de problème. L'aide peut être utilisée pour d'autres séjours, y compris pour les vacances d'hiver, via la plateforme 'la station de ski'.