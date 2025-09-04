L'arnaque au logement revient à la rentrée : "Je n'ai rien vu venir"

Les escrocs repartent généralement avec plusieurs centaines ou plusieurs milliers d'euros.

C'est une arnaque répandue qui fait de plus en plus de ravages. Antoine Bérut, physicien et maître de conférences à l'Université Lyon 1, a relaté sur le réseau social X le cas d'un étudiant étranger qu'il encadre, tombé dans le piège d'une escroquerie particulièrement sournoise.

L'étudiant avait déniché sur Internet ce qui semblait être l'appartement idéal. Lors de la visite, il a été accueilli par une jeune femme se présentant comme la cousine du propriétaire. Séduit par le logement propre, bien aménagé et au loyer abordable, il a décidé de constituer un dossier de candidature.

Quelques jours plus tard, après avoir accepté de signer le bail, l'étudiant a été recontacté par le prétendu propriétaire qui lui a annoncé que l'appartement lui était attribué. Jusqu'ici, rien de suspect n'avait attiré l'attention de l'étudiant qui n'avait encore rien déboursé. C'est à ce moment précis que le piège s'est refermé.

Deux jours avant la remise des clés, l'étudiant a procédé au virement du premier mois de loyer et du dépôt de garantie, totalisant 1200 euros, afin que le propriétaire dispose des fonds à temps. C'est alors que l'arnaque s'est dévoilée : après le virement, le propriétaire est devenu injoignable et s'est volatilisé avec l'argent. Inquiet, l'étudiant en a informé Antoine Bérut et ensemble, ils ont décidé de retourner à l'adresse de l'appartement visité. En pénétrant dans l'immeuble et en montant à l'étage, ils ont découvert une boîte à clés à côté de la porte, révélant qu'il s'agissait en réalité d'un logement destiné à la location de courte durée type Airbnb. C'est à cet instant qu'ils ont compris la supercherie.

L'escroquerie était désormais évidente : des individus avaient loué l'appartement sur une plateforme de vacances et organisé de fausses visites pour duper des personnes en leur faisant croire qu'ils pourraient le louer. Ce type de fraude est communément appelé "arnaque au bail fantôme" et le mode opératoire est presque toujours identique.

Une autre victime se souvient avoir réalisé l'arnaque peu après avoir envoyé la caution. "Je n'ai rien vu venir", raconte-t-elle sur le réseau social Reddit. Après la visite, elle a découvert le même logement sur Airbnb, comprenant ainsi que l'appartement était en réalité un locataire Airbnb se faisant passer pour le propriétaire.

Selon Antoine Bérut, contacté par le Journal du Net en 2024, des plaintes ont été déposées mais il ignore si des arrestations ont pu avoir lieu. À sa connaissance, l'étudiant n'a pas pu être remboursé mais a fini par trouver un logement et poursuit sa thèse dans de bonnes conditions.

Le Parisien rapporte que les escroqueries sur les sites de location se multiplient à l'approche de la rentrée. Pour éviter de tomber dans ces pièges, il est conseillé de faire des recherches avant d'envoyer des documents et la caution, comme vérifier si le propriétaire existe vraiment et si le logement n'est pas déjà en location sur des sites comme Airbnb. Une recherche d'image inversée peut aussi révéler si la même photo est utilisée ailleurs.

La solution la plus sûre reste de passer par une agence immobilière, moyennant quelques frais supplémentaires.