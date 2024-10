La hausse des retraites va être trois fois plus faible cette année - 13 millions de Français concernés

Pour 13 millions de retraités, en novembre la revalorisation des pensions va être bien différente des années précédentes.

Chaque automne, des millions de retraités attendent la revalorisation de leur pension complémentaire Agirc-Arrco. Cette année, la hausse prévue risque de laisser un goût amer à bon nombre d'entre eux. En effet, attendue pour le 1er novembre, la hausse s'annonce bien moins importante que celle des années précédentes.

L'Agirc-Arrco, pilier essentiel du système de retraite français, concerne tous les salariés du secteur privé. Ce régime complémentaire obligatoire verse actuellement des pensions à plus de 13 millions de retraités, représentant une part significative de leurs revenus. Pour beaucoup, cette retraite complémentaire est devenue un élément crucial de leur budget mensuel, s'élevant en moyenne à 516 euros, soit environ un tiers de la pension totale moyenne.

Les années 2022 et 2023 avaient été particulièrement généreuses pour les bénéficiaires de l'Agirc-Arrco, avec des revalorisations respectives de 5,12 % et 4,9 %. Les retraités avaient vu leur pouvoir d'achat sensiblement augmenter, gagnant plusieurs centaines d'euros supplémentaires par an. Ces hausses substantielles avaient permis de faire face à l'inflation galopante et d'atténuer les inquiétudes liées au coût de la vie.

Cependant, le contexte économique a évolué, et avec lui, les perspectives de revalorisation pour 2024. Le mécanisme de calcul de l'augmentation annuelle de l'Agirc-Arrco repose sur une formule bien précise : l'inflation annuelle hors tabac, diminuée d'un "facteur de soutenabilité". Ce dernier élément vise à garantir l'équilibre financier du régime sur le long terme.

D'après les estimations de l'inflation que l'Insee a fournies au Journal du Net, l'augmentation de la pension pourrait se situer autour de 1,8 %. Concrètement, cela se traduirait par une hausse d'environ 9,5 euros par mois pour une pension moyenne, soit un gain annuel d'environ 110 euros. Une augmentation certes positive, mais bien loin des 300 euros supplémentaires accordés en moyenne l'année dernière.

Cette estimation sert de base aux négociations entre les partenaires sociaux et le conseil d'administration de l'Agirc-Arrco. Il est important de noter que le chiffre final pourrait encore varier, avec une marge de manœuvre d'environ 0,4 %. Les retraités devront donc patienter jusqu'au 15 octobre 2024 pour connaître le montant exact de la revalorisation.

Il convient de souligner que ces calculs reposent sur des projections d'inflation pour l'année 2024, qui n'est pas encore terminée. Les chiffres définitifs de l'inflation pourraient donc encore évoluer dans les semaines à venir, ce qui pourrait entraîner de légères modifications du taux de revalorisation. Cette situation n'est pas sans précédent : en 2022, par exemple, la hausse finale s'est avérée plus importante que prévu initialement.