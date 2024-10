Obligatoires pour l'ensemble des Français - leur prix va bientôt exploser

Tous les ménages Français en possèdent au moins une et leur prix va grimper dans les semaines à venir.

Cette dépense est obligatoire : personne ne peut y échapper. Que l'on soit étudiant, retraité, salarié ou chômeur, avoir une assurance est essentiel en France. Pour acheter ou louer un logement, pour conduire un véhicule, les citoyens sont obligés de souscrire à des assurances habitation ou à des assurances automobiles. Or, les tarifs de ces millions de contrats vont bientôt flamber.

Une nouvelle qui intervient alors qu'en 2023, les Français ont déjà vu le prix de leurs assurances grimper de 5%. La faute au dérèglement climatique. En 2022, les compagnies d'assurance ont dû faire face à des dépenses colossales afin d'indemniser les dégâts causés par des catastrophes naturelles. Elles ont déboursé pas moins de "10,6 milliards d'euros pour couvrir les sinistres", indique la fédération des professionnels de l'assurance, France Assureurs.

Sauf que la situation ne s'est pas améliorée en 2023, avec des coûts liés aux événements météorologiques s'élevant à 6,5 milliards d'euros. "En temps normal, la couverture des catastrophes naturelles ne coûte que 3,5 milliards d'euros par an", rappelle France Assureurs. Ces indemnisations particulièrement élevées ont donc poussé les compagnies d'assurance à augmenter leurs tarifs une nouvelle fois en 2024. D'après les données d'Assurland.com, les contrats d'assurance ont connu une hausse de 7,2% en 2024. Problème, une nouvelle augmentation des tarifs est prévue pour 2025. Et elle s'annonce encore plus importante que lors des années précédentes.

En cause, en 2025, les assureurs vont augmenter le montant de la surprime prélevée sur les contrats d'assurance habitation et automobile. Cette surprime est justement dédiée à indemniser les catastrophes naturelles. Concrètement, à partir du 1er janvier 2025, cette surprime passera de 12 à 20% pour l'assurance habitation et de 6 à 9% pour l'assurance automobile. Cette mesure se traduira par un surcoût annuel d'environ 20 euros sur un contrat d'assurance habitation. Le prix moyen d'un contrat à l'échelle nationale passera de 243 euros en 2024 à 263 euros en 2025.

En plus de cette augmentation, les compagnies d'assurance prévoient aussi de relever le prix de leurs contrats. Selon le cabinet Facts & Figures, l'augmentation des assurances habitation pourrait se situer entre 10% et 12%, voire atteindre 15% pour les maisons et les pavillons. En clair, cela signifie que le prix moyen d'un contrat d'assurance habitation pourrait bondir d'une trentaine d'euros supplémentaires, portant la hausse globale sur l'année à 50 euros. Il faudra donc débourser environ 290 euros pour assurer son bien en 2025.

Les assurances automobiles ne seront pas épargnées par cette tendance inflationniste. Toujours selon le cabinet Facts & Figures, les tarifs des assurances auto devraient augmenter entre 4 et 6% en 2025. Enfin, les mutuelles de santé suivront également cette tendance à la hausse. Les prévisions du cabinet Facts & Figures indiquent une augmentation comprise entre 4,5% et 8,5% selon les prestataires pour l'année 2025.