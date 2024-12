Cette grande banque française va tripler ses frais - 11 millions de clients sont touchés

Les frais bancaires d'une grande banque française vont fortement augmenter en 2025. Certains vont même connaitre une hausse de 166%.

Une importante banque française s'apprête à bouleverser sa grille tarifaire. Des augmentations spectaculaires sont prévues pour janvier 2025. Cette révision sans précédent concernera l'ensemble des services bancaires et touchera directement les 11 millions de clients de l'établissement. Certains frais vont même être multipliés par trois, atteignant des hausses record de 166%.

L'année 2024 a déjà été marquée par une première vague d'augmentations significatives pour cet établissement bancaire. Alors que toutes les banques en France augmentaient leurs tarifs de 2 ou 3% en moyenne, cette banque s'est démarquée avec des majorations particulièrement élevées. Des frais ont ainsi augmenté de 14,5%, allant même jusqu'à 21,4% pour certains services.

Pour 2025, l'établissement prévoit une refonte complète de sa grille tarifaire, touchant l'ensemble des services bancaires. Les frais de tenue de compte standard connaîtront une augmentation de 11,76%, passant de 20,40 euros à 22,80 euros par an. Les opérations courantes seront également impactées. Les virements occasionnels effectués en agence verront leur coût augmenter de 10%, atteignant 5,50 euros par opération. Et cette banque, c'est la banque postale.

Les frais liés aux découverts ne seront pas épargnés, avec une hausse de 10% des frais périodiques qui s'élèveront désormais à 6,60 euros. Les commissions d'intervention subiront aussi une augmentation. Elles grimperont de 10 centimes, passant de 7,90 euros à 8 euros, soit une hausse de 6%. Les 8 euros correspondent au plafond réglementaire, fixé par la loi.

Le coût des cartes bancaires sera également revu à la hausse. La carte Visa subira une augmentation de 5,71%, atteignant 33,30 euros par an. Les cartes premium ne seront pas épargnées : la Visa Platinum verra son tarif augmenter de 3,65% pour atteindre 204,40 euros, tandis que la Visa Infinite connaîtra une hausse plus modérée de 0,73%, s'établissant à 329,60 euros annuels.

La plus forte hausse de tarif ne concerne pas directement les frais bancaires, mais les frais du service postal. Par exemple, le coût du retour d'un courrier expédié à une adresse incorrecte va plus que tripler. Les frais de retour NPAI (n'habite plus à l'adresse indiquée) vont passer de 7,50 à 20 euros, soit une augmentation vertigineuse de 166,67%.

La Banque Postale justifie ces augmentations tarifaires par plusieurs facteurs économiques. En premier lieu, l'inflation persistante qui touche l'ensemble de l'économie est mise en avant. La banque fait également état d'une baisse significative de ses volumes d'activité, impactant directement sa rentabilité.

La nécessité de maintenir un niveau de service de qualité est également citée comme facteur justifiant ces hausses. L'établissement, qui a enregistré une baisse de son bénéfice net en 2023, présente ces augmentations comme indispensables pour préserver la qualité de ses prestations et assurer la pérennité de ses services.