Avec un taux d'intérêt particulièrement élevé, un livret d'épargne disponible dans toutes les banques sera l'un des plus avantageux en 2025.

Sous l'effet de l'inflation les livrets d'épargne règlementée sont devenus particulièrement alléchants. En effet, les taux d'intérêts offerts par le Livret A, le Livret d'épargne populaire (LEP), le LDDS ou encore le Livret jeune ont tous connus de fortes hausses ces dernières années. De quoi faire fructifier le montant de l'épargne déposée sur ces livrets. D'autant que sur ce genre de produits bancaires, les intérêts générés sont totalement exonérés d'impôt.

A titre d'exemple, les 58 millions de Français qui possèdent un Livret A, ont vu leur taux d'intérêt passer de 0,5% en 2022 à 3% en 2024. En cause, les taux des livrets d'épargne règlementée sont réévalués tous les six mois, en février et en août de chaque année, selon le taux d'inflation en vigueur. La logique est la suivante : plus l'inflation est élevée, plus les livrets d'épargne règlementée rapportent de l'argent aux épargnants.

Parmi ces livrets, il y en a un qui est particulièrement rentable. 19 millions de Français remplissent les conditions nécessaires pour en ouvrir un. Il s'agit du LEP, dont le taux d'intérêt est plus élevé que celui de tous les autres livrets d'épargne. Avec plus de 11 millions de détenteurs actuellement, contre seulement 7 millions en 2021, le LEP connaît une popularité croissante.

En effet, la période d'inflation a considérablement renforcé l'attractivité du LEP. Son taux de rémunération a atteint des niveaux historiques, culminant à 6,1% au 1er février 2023, un record depuis 1985. Ce taux a ensuite connu plusieurs ajustements : 6% au 1er août 2023, puis 5% au 1er février 2024, et enfin 4% au 1er août 2024. Cette baisse progressive s'explique par le ralentissement de l'inflation. Le LEP n'en reste pas moins rentable, puisque son taux est toujours supérieur à celui de l'inflation.

Or, puisque la hausse des prix continue de ralentir, le taux d'intérêt du LEP pourrait bien chuter davantage au 1er février 2025, date de sa prochaine réévaluation. Selon les dernières projections de l'Insee, l'inflation hors tabac devrait s'établir autour de 1,73% sur l'année 2024. L'autre donnée prise en compte dans le calcul du taux d'intérêt du LEP est le taux interbancaire €ster (taux auquel les banques s'échangent de l'argent entre elles), dont la moyenne atteint 3,165%. Sans entrer dans les détails du calcul, il semble que le taux du LEP devrait connaître une nouvelle baisse en février 2025, pour s'établir à 3%.

Néanmoins, comme le souligne Philippe Crevel, directeur du Cercle de l'épargne, la Banque de France et le ministère de l'Économie pourraient décider de déroger à la formule de calcul, comme ils l'ont fait depuis 2 ans, et opter pour un taux plus avantageux de 3,5%. Ce taux offrirait une rentabilité supérieur de 2% à l'inflation.

Ainsi, un épargnant qui détient 1 000 euros sur son LEP gagnera 35 euros en une année. S'il possède 5 800 euros, soit l'encours moyen du LEP, il empochera 203 euros. Enfin, s'il atteint le plafond de 10 000 euros, son LEP lui rapportera 350 euros par an. Malgré sa rentabilité, ce placement reste sous-utilisé : selon la Banque de France, 8,6 millions de Français éligibles n'ont toujours pas ouvert de LEP.