Votre santé vous coûtera 200 euros de plus l'an prochain même si vous n'êtes pas malade

Une dépense obligatoire va entrainer des frais supplémentaires pour 95% des Français.

Le système de santé français, va-t-il rester aussi "généreux" ? En effet, la France a la réputation d'être un pays au sein duquel la population paye peu pour assurer ses frais médicaux. Les consultations, les passages à l'hôpital ou l'achat de médicaments sont souvent remboursés aux patients. Si les citoyens déboursent peu d'argent pour accéder aux soins, c'est parce que le système de santé repose sur un mécanisme de double remboursement. La Sécurité sociale prend en charge une partie des frais, tandis que les mutuelles complètent le reste.

Or, si la prise en charge par la Sécurité Sociale est gratuite, il faut payer pour avoir une mutuelle. Dans l'Hexagone, 95% de la population possède une mutuelle santé, soit plus de 65 millions de Français. Seuls 3 millions de citoyens ne disposent pas de cette protection complémentaire. Cependant, cette couverture représente un coût significatif pour les assurés, qui s'apprête à augmenter considérablement en 2025.

Cette nouvelle hausse du prix des mutuelles s'inscrit dans une tendance observée ces dernières années. Les mutuelles avaient déjà relevé leurs tarifs de 4,7% en 2023. Puis, en 2024, elles avaient encore augmenté leurs prix de 8,1% en moyenne. Si les tarifs flambent encore en 2025, c'est parce que les mutuelles font face à des dépenses toujours plus importantes. Elles choisissent donc de répercuter ces charges supplémentaires sur les factures envoyées aux assurés. Etudiants, salariés du privé, fonctionnaires et retraités... personne ne va y échapper.

En cause, le vieillissement de la population entraîne un accroissement des soins médicaux, des hospitalisations et des traitements coûteux. Autant de dépense que doivent couvrir les mutuelles. Par ailleurs, la multiplication des patients atteints de maladies chroniques, nécessitant des traitements réguliers, pèse lourdement sur les dépenses de santé. De plus, un projet gouvernemental va amplifier cette tendance en 2025.

L'exécutif prévoit de réduire la part des remboursements de la Sécurité sociale, notamment pour les consultations médicales, alors que le prix de ces consultations passera de 26,50 euros à 30 euros en décembre 2024. Les mutuelles devront alors assumer une part plus importante des remboursements. Face à ces nouvelles charges, les mutuelles prévoient de répercuter ces coûts sur leurs adhérents. D'après le baromètre 2025 du courtier Réassurez-moi, les cotisations augmenteront de 10,35% en moyenne en 2025.

Concrètement, selon Réassurez-moi, les familles verront en moyenne leurs dépenses de mutuelle santé passer de 1 400 euros en 2024 à 1 508 euros en 2025. Pour les retraités, la hausse est encore plus marquée, avec des cotisations grimpant de 3 151 euros à 3 393 euros. En moyenne, les Français débourseront donc 2 177 euros pour leur mutuelle santé en 2025, soit 200 euros de plus qu'en 2024.

Certaines mutuelles prévoient même des hausses allant jusqu'à 20%, tandis que d'autres se limitent à 6%. Globalement, les contrats individuels vont connaître une flambée de l'ordre de 8,8%, pendant que les mutuelles d'entreprise vont bondir de 9,2%.