Cet objet insolite à ne surtout pas oublier dans un kit de survie – les autorités préviennent

Eau, nourriture, lampe torche... Vous pensez avoir tout prévu dans votre kit d'urgence ? Le gouvernement révèle l'objet surprenant qui pourrait bien sauver votre moral lors des situations de crise.

"Inondations, cyclones, feux de forêt, le territoire français est exposé à de multiples risques naturels qui tendent à s'amplifier sous l'effet du réchauffement climatique", c'est le constat que dresse le gouvernement dans une récente publication. Pour faire face à ces catastrophes de plus en plus nombreuses, les autorités et la Croix-Rouge française insistent sur l'importance de disposer d'un kit d'urgence.

"Ce sac a plusieurs fonctions", explique Frédéric Harrault, porte-parole de la Direction générale de la sécurité civile. "D'abord, en cas d'urgence, il permet de partir rapidement en emportant tout ce qui est indispensable, y compris des copies de papiers importants." Une préparation qui peut s'avérer cruciale lors des premières heures suivant une catastrophe, souvent décrites comme les plus critiques.

Le contenu de base de ce kit répond aux besoins vitaux : de l'eau potable en quantité, une radio à piles pour suivre les consignes des autorités, une lampe de poche, une trousse de premiers secours et de la nourriture non périssable. "Lorsqu'on regarde les images de situations comme celles de Valence, on constate que ce sont précisément ces besoins essentiels que les gens recherchent en premier", souligne le porte-parole.

Certains éléments moins évidents sont pourtant tout aussi importants. Les photocopies des documents d'identité, par exemple, peuvent être déterminantes. "Ces copies peuvent aujourd'hui être dématérialisées grâce à des outils comme Dropbox ou d'autres plateformes similaires", précise Frédéric Harrault. De même, un double des clés de la maison et de la voiture peut s'avérer salvateur.

Mais l'élément le plus surprenant de ce kit n'a rien à voir avec la survie physique. Il s'agit des jeux, des livres et des jouets. Ces divertissements, loin d'être superflus, jouent un rôle essentiel lorsque l'on souhaite se préparer à des catastrophes de plus grande ampleur, où l'on doit être loin de chez soi pendant au moins 72 heures. Ils peuvent aider les familles avec de jeunes enfants en maintenant un semblant de normalité et d'occupation pendant les heures ou les jours d'attente des secours.

"Créer ce sac est aussi une opportunité d'impliquer toute la famille", explique Frédéric Harrault. "Je l'ai fait avec mes enfants. Ils savent ce que contient le sac, où il se trouve et pourquoi il existe. Cela permet d'aborder la possibilité de devoir partir quelques heures ou jours à cause d'un problème, mais sans rendre cela anxiogène."

Frédéric Harrault conseille à tout le monde d'avoir son kit d'urgence même les habitants des zones apparemment sûres sont concernés. "Même si l'on habite dans une région a priori peu à risque, comme une banlieue parisienne, il reste pertinent de posséder un tel sac", insiste le spécialiste. "Les événements imprévisibles peuvent toucher tout le monde, et ce sac représente une forme de préparation pratique et responsable."

Pour connaître les risques spécifiques à votre zone d'habitation, le gouvernement a mis en place le site Géorisques, permettant à chacun d'adapter son kit en fonction des menaces locales. Une précaution qui pourrait un jour faire toute la différence.