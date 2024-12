3 Français sur 5 peuvent réduire de 270 euros leur facture d'électricité, en quelques minutes

En hiver les factures de chauffage explosent, pourtant les Français peuvent réduire leur facture d'un quart.

Le vent d'hiver souffle sur le budget des foyers français. En plus des traditionnelles dépenses liées aux fêtes de fin d'année, les ménages vont voir leur consommation d'électricité augmenter. La mécanique est la même chaque année : le froid arrive, poussant les Français à rallumer leurs chauffages. Le chauffage représente à lui seul 60% de la consommation énergétique des particuliers au cours de l'hiver. "Alors qu'en France, un foyer consomme en moyenne 4,1 MWh (mégawattheure) d'électricité par an, 36% de cette énergie est utilisée en hiver", indique une étude menée par le comparateur en ligne Selectra. Ce qui se traduit par une dépense de 406 euros sur cette seule période, pour une facture moyenne annuelle de 1 186 euros.

Cependant, malgré la hausse des dépenses énergétiques en hiver, les ménages peuvent réaliser d'importantes économies. Non pas par des gestes écologiques, mais tout simplement en changeant de fournisseur d'électricité. A l'heure actuelle, 59% des consommateurs d'électricité sont clients d'EDF, et disposent d'une offre au tarif réglementé, également baptisé "tarif bleu". Cela englobe près de 20,5 millions de personnes, soit 3 Français sur 5, parmi ceux qui utilisent de l'électricité au quotidien.

Or, d'après le Médiateur national de l'énergie, il y a actuellement une vingtaine d'autres fournisseurs dits "alternatifs" qui proposent des offres jusqu'à 25% moins cher que celle d'EDF. "Du jamais-vu depuis l'ouverture du marché à la concurrence en 2007", commente Maxime de la Raudière, directeur général délégué de Selectra.

Tous les clients abonnés au tarif réglementé peuvent donc profiter de cette aubaine. Pour rappel, le tarif bleu a connu une hausse vertigineuse de plus de 40% entre janvier 2022 et février 2024, à cause de l'inflation. Si le prix de l'électricité proposé par EDF est appelé à baisser en février 2025, "l'écart avec les fournisseurs restera important, car ces derniers profiteront également de la baisse du prix de l'électricité sur les marchés", indique Maxime de la Raudière.

Pour l'heure, avec une consommation moyenne annuelle de 4,1 MWh, un ménage débourse 1 184 euros par an pour souscrire à l'offre du tarif réglementé d'EDF. Ce même ménage, pour une consommation équivalente, payera jusqu'à 272 euros de moins s'il change de fournisseur. Une baisse correspondant à un quart de sa facture actuelle.

Dans le détail, selon le comparateur en ligne du Médiateur national de l'énergie, des fournisseurs tels qu'Ekwateur, La Belleenergie, Mint énergie, Alpiq, ou Total Energies proposent des offres à moins de 950 euros par an. D'autres comme Alterna énergie, Engie, Octopus energy ou Ohm énergie proposent des offres à moins de 1 000 euros annuels. Le service Wattisime (même groupe que le JDN) propose un accompagnement pour trouver la meilleure offre.