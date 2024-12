7 millions d'épargnants doivent vite fermer leur Plan Epargne Logement - il leur reste quelques jours seulement

Clôturer un PEL d'ici quelques jours va permettre à 7 millions d'épargnants de gagner plus d'argent l'an prochain.

Il est possible d'augmenter le rendement de l'un des livrets d'épargne préféré des Français. En 2024, la Banque de France a recensé près de 11,3 millions de ménages détenant un Plan Epargne Logement (PEL). Le succès de ce produit bancaire s'explique par les nombreux avantages qu'il offre. En effet, les sommes déposées sur un PEL sont garanties par l'Etat. De plus, les épargnants peuvent y placer jusqu'à 61 200 euros, ce qui en fait le livret réglementé au plafond le plus élevé. Enfin, le taux d'intérêt du PEL est fixé à l'ouverture du plan et ne varie pas dans le temps, contrairement aux autres livrets d'épargne réglementée tel que le Livret A ou le Livret d'épargne populaire (LEP). Concrètement, selon l'année à laquelle un PEL est ouvert, le taux d'intérêt n'est pas le même.

C'est justement sur ce dernier point que les épargnants peuvent jouer pour optimiser le rendement de leur épargne. Cette stratégie nécessite de bien comprendre le fonctionnement des différents taux d'intérêt appliqués selon la date d'ouverture du plan, et de saisir l'opportunité qui se présente en cette fin d'année 2024.

L'historique des taux du PEL révèle une tendance baissière sur le long terme. Les plans ouverts dans les années 1980 bénéficient encore aujourd'hui de taux particulièrement attractifs, supérieurs à 4,6%. Or, les taux ont progressivement diminué au fil des décennies : 3,27% pour les PEL ouverts en 2000, puis 2,5% pour ceux ouverts entre 2003 et 2015. La période la moins favorable concerne les PEL ouverts entre le 1er février 2016 et le 31 décembre 2022, avec des taux oscillant entre 1,5% et 1%. Les détenteurs de ces plans, qui représentent plus de 7 millions d'épargnants, se trouvent aujourd'hui dans une situation peu avantageuse. Mais il est possible de remédier à cela.

Depuis le 1er janvier 2024 les PEL nouvellement ouverts bénéficient d'un taux d'intérêt de 2,25%. Ainsi, les épargnants possédant un PEL à 1,5% ou 1% peuvent clôturer leur livret pour en ouvrir immédiatement un nouveau. Cela leur permettra d'épargner avec un taux plus avantageux.

Prenons l'exemple d'une personne ayant ouvert un PEL entre 2016 et 2022. Si elle détient 25 879 euros dessus (soit l'encours moyen sur un PEL) à un taux de 1% ou de 1,5%, cette personne peut empocher 258 ou 388 euros par an. En clôturant son livret pour en ouvrir un nouveau, cette même personne pourra gagner 582 euros sur l'année. Autre exemple avec un épargnant détenant 61 200 euros (soit le plafond légal) sur son PEL. Avec un taux de 1% ou de 1,5%, cette personne touche 612 ou 918 euros par an. Avec un taux à 2,25%, il gagnera 1377 euros.

Cependant, le timing de cette opération s'avère crucial. Les prévisions économiques laissent présager une baisse du taux des PEL en 2025, en raison du ralentissement de l'inflation. Les épargnants concernés ont donc tout intérêt à agir rapidement pour profiter du taux actuel de 2,25%.