Les clients de la Banque Postale devront payer 15 euros s'ils ne répondent pas à cette demande : voici le message à surveiller

La Banque Postale va infliger une nouvelle pénalité à certains de ses clients.

C'est une mention qui a suscité la surprise chez de nombreux clients de la Banque Postale. Fin 2024, l'établissement bancaire a en effet annoncé une évolution notable de sa grille tarifaire pour 2025 : hausses pouvant atteindre 166% pour certains services et introduction de nouveaux frais, au programme.

Parmi ces innovations tarifaires, une mention a particulièrement retenu l'attention : des frais de 15 euros seront facturés aux clients qui ne répondent pas de manière satisfaisante à certaines demandes de la banque. Cette mesure s'apparente davantage à une sanction qu'à des frais de service habituels. Mais de quoi s'agit-il exactement ?

Cette nouvelle disposition, sobrement intitulée "frais d'actualisation de dossier client", qui devait arriver à l'été 2025, entrera en vigueur en 2026. Dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, un établissement bancaire est légalement obligé de tenir à jour une base de données détaillée sur chacun de ses clients.

Cela nécessite une vérification périodique des informations personnelles comme l'adresse de domicile, la situation familiale et professionnelle, ainsi que les sources de revenus. Pour certaines transactions d'envergure, la banque peut aussi être amenée à solliciter des justificatifs complémentaires afin de s'assurer de la légalité des flux financiers.

La banque est donc en droit de contacter son client pour lui réclamer ces informations. C'est lorsque le client ne donne pas suite à ces demandes que ces "frais d'actualisation de dossier client" peuvent être prélevés.

Pour éviter cette nouvelle pénalité, les clients devront donc se montrer réactifs et diligents dans leurs réponses aux demandes de mise à jour formulées par la banque. Contacté par le Journal du Net, l'établissement se veut cependant rassurant en soulignant que ces frais ne seront pas appliqués de façon brutale ou systématique.

Effectivement, "plusieurs relances" seront effectuées avant toute facturation, et un "délai de prévenance de 30 jours" sera observé avant le prélèvement effectif des 15 euros. Cette démarche progressive a pour but de laisser aux clients le temps nécessaire pour se conformer aux exigences de la banque, tout en maintenant une pression suffisante pour assurer l'efficacité du dispositif.

L'introduction de cette pénalité intervient dans un contexte de très forte augmentation des frais bancaires. Une étude menée par l'association de consommateurs CLCV révèle qu'en 2025, les frais bancaires explosent et que tous les profils de clients sont touchés : les gros clients (+ 214,87 euros en moyenne, soit une hausse de 3,88%), comme les petits (+ 69,78 euros en moyenne, soit 5,46% de hausse).

Plus précisément, les frais de tenue de compte augmentent, de même que les cartes bancaires et les retraits aux distributeurs concurrents. La diminution des réductions sur les secondes cartes et la hausse des tarifs des packages contribuent aussi à cette inflation bancaire.