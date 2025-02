Cette marque de voiture est la préférée des retraités, mais c'est la plus volée en France

Avec plus de 12 000 vols en 2023, cette marque de voiture préférée des seniors est la plus visée par les voleurs.

Les vols de voitures sont bien repartis à la hausse. Début 2024, le dernier baromètre de l'Argos, organisme représentant les assureurs français et spécialisé dans la recherche et l'identification des véhicules volés, a révélé un constat alarmant : 70 649 vols de véhicules ont été enregistrés en 2023, soit une augmentation de 11,1% en une seule année.

"En 2022, nous avions déjà observé une augmentation, mais en 2023 c'est une franche accélération", explique Franck Le Vallois, directeur général de France Assureurs, qui souligne au journal Le Parisien que les vols de véhicules étaient orientés à la baisse depuis quinze ans.

Dans ce triste palmarès, une marque se distingue particulièrement : Renault. Sur les dix modèles les plus volés en 2023, cinq appartiennent au constructeur français, totalisant 12 692 véhicules dérobés sur l'année. La Clio IV arrive largement en tête avec 2 378 vols, suivie de la Mégane IV. La Clio III, le Master III et la Mégane III complètent cette liste peu enviable. La marque au losange est particulièrement plébiscitée par les seniors, selon le comparateur en ligne Assurland.

Cette surreprésentation des Renault dans les statistiques de vols s'explique par plusieurs facteurs. C'est avant tout une question de disponibilité : les modèles les plus volés sont aussi les plus vendus sur le marché français. Par exemple pour la Clio IV, des centaines de milliers sont en circulation. Mathématiquement, les opportunités de vol sont plus nombreuses.

Au-delà des vols complets de véhicules, les Renault sont également victimes d'un autre phénomène : le vol de pièces détachées. Les malfaiteurs ciblent spécifiquement certains composants très recherchés sur le marché de l'occasion.

Les jantes en aluminium, dont le prix peut osciller entre 250 et 1 000 euros, sont particulièrement convoitées. D'autres éléments comme les banquettes arrière, les feux ou les calculateurs moteur sont également dérobés pour alimenter un marché parallèle florissant.

Rien qu'à Toulouse par exemple, la gendarmerie a recensé près de 200 vols de roues en 2023, touchant majoritairement les Clio, d'après France 3. Les réparations peuvent s'avérer très coûteuses pour les propriétaires, avec des factures moyennes atteignant 5 000 euros. Un jeune Lyonnais témoigne avoir été victime du vol de sa banquette arrière à deux reprises en l'espace de trois mois, malgré un stationnement dans un parking sécurisé.

Selon Benoît Leclair, directeur d'Argos, ce phénomène s'explique par la professionnalisation des réseaux de voleurs, désormais tournés vers le trafic international. Les véhicules dérobés sont soit acheminés vers l'étranger via des ports maritimes, soit démontés pour alimenter le lucratif marché des pièces détachées.