17 millions de retraités doivent vérifier ce document s'ils ne veulent pas payer trop d'impôt cette année

Un document est accessible à 17 millions de retraités. S'ils ne vérifient pas le montant indiqué dessus, ils risquent d'être ciblés par le fisc.

Le printemps approche et avec lui, la traditionnelle période de déclaration des revenus. Dans quelques mois, près de 40 millions de ménages devront se pencher sur leur déclaration d'impôt 2025. Ce document mentionne l'ensemble des revenus perçus en 2024. Ainsi, la Direction générale des finances publiques (DGFIP) calculera le montant de l'impôt dont chaque contribuables devra s'acquitter. Parmi les personnes concernées par cette obligation annuelle, l'administration fiscale recense 17 millions de retraités.

En effet, chaque année, les caisses de retraite transmettent automatiquement au fisc le montant des pensions qu'elles ont versé à leurs affiliés entre le 1er janvier et le 31 décembre. Ainsi, la DGFIP peut préremplir la déclaration de revenus, et le retraité n'aura plus qu'à vérifier l'exactitude des montants indiqués avant de signer sa déclaration. Cependant, une erreur peut arriver. Dans ce cas, le retraité devra demander une correction de sa déclaration de revenus, une démarche qui peut s'avérer complexe, chronophage et parfois coûteuse si la demande est réalisée trop tard.

Pour éviter toute mauvaise surprise, les 17 millions de retraités français ont la possibilité de contrôler dès maintenant les montants que leurs caisses de retraite communiqueront au fisc. Cette vérification s'effectue via l'attestation fiscale, un document officiel qui récapitule l'ensemble des pensions perçues sur l'année écoulée et qui servira de base à la déclaration d'impôts. Les retraités peuvent demander une attestation fiscale pour leur retraite de base et une autre pour leur retraite complémentaire. Ce document essentiel est accessible depuis quelques semaines à peine.

Pour les retraités affiliés au régime général, la consultation de l'attestation fiscale s'effectue sur le site de l'Assurance retraite. Une fois connecté à leur espace personnel, il leur suffit de sélectionner l'option "Je souhaite consulter le montant déclaré à l'administration fiscale". L'attestation peut être téléchargée et conservée en format numérique ou papier, avec la possibilité de consulter les documents des trois dernières années.

Les retraités du secteur privé, soit 13,5 millions de personnes affiliées à la caisse de retraite complémentaire Agirc-Arrco, peuvent également accéder à leur attestation fiscale. Deux options s'offrent à eux : la consultation en ligne via leur espace personnel Agirc-Arrco ou l'application mobile Mon Compte Retraite. Pour les personnes peu familières avec les outils numériques, un service téléphonique est disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 au 0970 660 660 (appel non surtaxé). Il suffit alors de se munir de son numéro de sécurité sociale et de suivre les instructions du serveur vocal.

En cas d'erreur constatée sur l'attestation fiscale, les retraités ont la possibilité d'agir. Ils peuvent contacter leur caisse de retraite pour signaler l'anomalie. Cette dernière procédera alors aux rectifications nécessaires avant la transmission définitive des informations au fisc. En effet, si le montant est inexacte, les retraités risquent de payer trop ou pas assez d'impôt en 2025.