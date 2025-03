"Je suis à découvert tous les mois, voici combien ça me coûte"

Votre compte courant est souvent dans le négatif à la fin du mois ? Méfiez-vous de ce que cela va vous coûter, même avec une autorisation de découvert.

Plus d'un Français sur cinq est à découvert le 16 de chaque mois, d'après le site Lesfurets.com. Le comparateur Panorabanques estime que près d'une personne sur deux connait cette situation au moins une fois par an, pour un montant moyen de 223 euros. Si vous faites partie de celles et ceux dont le solde du compte bancaire est régulièrement négatif à la fin du mois, vous devez savoir que ces petits dérapages ont un coût.

Si la plupart des banques tolèrent que le débit de votre compte excède ponctuellement son crédit, encore vaut-il souscrire à une autorisation permanente : cela vous évitera de plus gros ennuis, pouvant aller jusqu'à la fermeture pure et simple de vos comptes. Mais même en cas d'autorisation comprise dans votre contrat, chaque découvert a un prix.

Etre à découvert revient en effet à emprunter de l'argent à votre banque. Dès lors, celle-ci calcule des intérêts, appelés agios, qui vous seront généralement prélevés à la fin du trimestre. Si le solde négatif ne dépasse pas 400 euros, c'est un agio forfaitaire qui est appliqué. Au-delà, des agios proportionnels viennent s'ajouter, calculés en fonction de la durée du découvert et d'un taux débiteur fixé par chaque banque, qui varie de 7 à 19% en 2025.

Concrètement, combien cela vous coûte ? Prenons un premier exemple, dans une région où 38% des comptes sont à découvert chaque mois, d'après Lesfurets.com : à la Caisse d'épargne Bourgogne-Franche-Comté, tout découvert inférieur à 400 euros en moyenne journalière sur un trimestre vous coûtera 4,70€. Au-delà de ce plafond, un taux d'intérêt de 15% s'applique à chaque jour de solde négatif, auquel il faut ajouter 19,20 euros de frais de gestion annuels.

Ainsi, si vous êtes à découvert de 500 euros dès le 16 de chaque mois, cela pourra vous coûter environ 56 euros par an. Si vous n'avez pas d'autorisation ou si vous dépassez le plafond autorisé dans votre contrat, un taux majoré à 19% s'appliquera. A noter toutefois que cette banque, comme beaucoup d'autres, propose plusieurs offres comprenant des exonérations d'intérêts débiteurs.

Du côté de la Banque Postale, un découvert inférieur à 400 euros vous coûtera 3 euros par trimestre. Au-delà, un taux débiteur de 16% s'applique, auquel il faut ajouter 6,60 euros de frais de gestion annuels. En cas de dépassement du plafond autorisé, le taux est majoré à 17%. Pour reprendre l'exemple précédent, un solde négatif mensuel de 500 euros au 16 de chaque mois pourra donc vous coûter 46 euros en fin d'année. Une formule de compte spécifique vous permet toutefois de bénéficier d'un taux préférentiel à 15%.

Dernier exemple : à la Banque populaire du Nord, un découvert inférieur à 400 euros vous coûtera 12,50 euros par trimestre. Au-delà, hors forfaits premium, c'est un taux de 17% qui est actuellement en vigueur, majoré à 19% si vous dépassez le plafond autorisé dans votre contrat, en plus de frais fixes de 15 euros par an. Un découvert de 500 euros dès le 16 du mois vous coûtera donc 3,50 euros par mois, et près de 42 euros au bout d'un an.