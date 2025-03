4 millions de Français oublient de réclamer 600 euros à l'Etat – le montant va même augmenter cette année

Le montant de plusieurs aides sociales grimpe au 1er avril prochain. Pourtant 4 millions de personnes oublient encore de les réclamer.

Qu'ils soient salariés, fonctionnaires ou sans emploi, des millions de Français profitent chaque mois des aides versées par la Caisse d'allocations familiales (CAF). Entre les aides au logement et les allocations familiales, se glissent également les prestations sociales. Parmi les aides sociales les plus connues, on trouve notamment la prime d'activité et le Revenu de solidarité active (RSA). Alors que le montant de ces prestations va bientôt augmenter, trop de personnes ignorent encore qu'elles peuvent en bénéficier. En clair, des millions de familles oublient de réclamer, chaque mois, plus de 600 euros à l'Etat. Autant d'argent qui leur est dû !

Pourtant, la prime d'activité constitue un soutien majeur pour de nombreux foyers français. Actuellement, 4,55 millions de travailleurs en bénéficient. En prenant en compte les conjoints et les enfants à charge des bénéficiaires, ce sont au total 8,77 millions de Français qui profitent directement ou indirectement de cette aide. Le RSA, quant à lui, est versé à 1,8 million d'allocataires. En incluant les membres de leurs foyers, ce sont 3,6 millions de personnes qui sont concernées par cette prestation sociale.

Cependant, ces aides ne sont pas versées de manière automatique. Les personnes éligibles doivent en faire la demande auprès de la CAF et prouver qu'elles remplissent les conditions d'éligibilité. Cette démarche administrative constitue un frein important : le taux de non-recours atteint 39% pour la prime d'activité et 34% pour le RSA selon la DREES. Concrètement, cela signifie que 2,9 millions de personnes ne réclament pas la prime d'activité à laquelle elles ont droit, et plus d'un million ne demandent pas le RSA. Au total, près de 4 millions de Français passent à côté de ces aides financières.

Par ailleurs une revalorisation des prestations sociales interviendra dès le 1er avril prochain. Comme chaque année à cette date, les montants des aides sociales sont réévalués en fonction de l'inflation. D'après le ministère du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles, la hausse s'établira à 1,7% cette année.

Pour la prime d'activité, le montant forfaitaire maximum pour une personne seule sera porté à 633,21 euros, soit 10,58 euros de plus par mois. Les bénéficiaires avec un enfant ou une personne à charge verront leur allocation passer à 949,83 euros mensuels, contre 933,95 euros actuellement, soit une hausse de 15,88 euros.

Concernant le RSA, le montant de base pour une personne seule grimpera de 635,71 à 646,52 euros par mois. Cela représente une hausse mensuelle de 10,80 euros, soit 129,6 euros supplémentaires à l'année. Pour les bénéficiaires du RSA avec un enfant à charge, l'allocation s'élèvera à 969,78 euros, contre 953,50 euros actuellement, soit une augmentation de 16,28 euros par mois. Le RSA majoré, destiné aux personnes en situation de grande précarité, dépassera les 1100 euros mensuels, atteignant précisément 1106 euros.

Afin de bénéficier du RSA ou de la prime d'activité, il faut se rendre sur le site caf.fr. Dans la rubrique "aides et démarches" il sera possible de consulter les conditions d'éligibilité avant de remplir un formulaire de demande d'aide sociale.