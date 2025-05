Les pensions de retraite de juin sont versées exceptionnellement en avance : les caisses de retraite dévoilent les dates

Des millions de retraités vont recevoir leur virement plus tôt que d'habitude en juin.

Chaque mois, comme les salariés, les retraités attendent de recevoir leur pension de retraite, unique source de revenus pour bon nombre d'entre eux. En général, les caisses de retraite versent ces montants tous les mois à une date fixe. Par exemple, les 15,3 millions de retraités qui perçoivent une pension de la part de la Caisse nationale d'assurance-vieillesse (CNAV) voient leur compte en banque crédité le 9 du mois.

Or, en juin, le 9 tombe un lundi, mais pas n'importe lequel puisqu'il s'agit du lundi de Pentecôte. Ce jour étant férié dans l'administration publique, les agents des organismes de retraite ne travaillent pas ce jour-là. Dès lors, les ordres de virement sont décalés et le versement des pensions n'intervient pas à la date habituelle. Le plus souvent, si le 9 tombe un samedi, le virement est avancé d'une journée et les comptes en banque sont crédités le vendredi. Si le 9 tombe un dimanche alors les virements des pensions de retraite sont retardés et arrivent le lundi sur les comptes bancaires.

En théorie, suite à un lundi férié, les pensions devraient être versées le mardi suivant. Mais cette année, les caisses de retraite ont décidé de faire autrement. Les pensions seront versées exceptionnellement en avance. Ainsi, les millions de bénéficiaires de la CNAV toucheront leur pension dès le vendredi 6 juin, au lieu du 9 juin comme d'ordinaire.

Cette situation particulière va créer un phénomène inédit pour de nombreux retraités. Les 14 millions de personnes qui perçoivent à la fois une pension de la CNAV et une pension complémentaire Agirc-Arrco recevront exceptionnellement leurs deux pensions dans la même semaine. Un intervalle de seulement quatre jours séparera ces deux versements, contre une dizaine de jours habituellement.

En effet, les assurés du régime complémentaire Agirc-Arrco, qui représentent les salariés du secteur privé, ne connaîtront aucun changement dans leurs dates de virement. Leur pension complémentaire sera versée comme prévu le lundi 2 juin, conformément au calendrier qui prévoit ces versements entre le 1er et le 3 du mois.

Le régime de la Mutualité sociale agricole (MSA) suivra, quant à lui, le même calendrier que le régime général de la CNAV. Le million de retraités agricoles bénéficiera donc également d'une avance dans le versement de leur pension. Cette dernière arrivera sur leur compte en banque le 6 juin au lieu du 9.

De leur côté, les retraités de la fonction publique échappent à la modification du calendrier. Leurs dates de versement habituelles restent inchangées, car elles ne correspondent pas avec le lundi de Pentecôte. Les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers, qui dépendent de la CNRACL (Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales), recevront leur pension le 26 juin comme prévu. De même, les retraités de l'État conservent leur date habituelle de versement fixée au 27 juin.