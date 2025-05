C'est la région où l'on trouve le plus d'or en France "et de très très loin"

La France abrite des régions chargées d'or où les amateurs peuvent encore aujourd'hui découvrir des pépites.

Dans les rivières, le long des fleuves et même sur les plages, la France métropolitaine grouille d'or, mais pas partout. "Dans certaines régions, vous n'en trouvez pas, comme dans le Nord", lance d'emblée Lionel Sanmarti, cofondateur de l'association Goldline Orpaillage.

A l'inverse, les régions escarpées s'avèrent particulièrement intéressantes pour l'orpaillage récréatif. "Les régions propices présentent une activité sismique et magmatique ancienne favorisant la formation d'or," explique Lionel Sanmarti. Ces phénomènes géologiques, survenus il y a des millions d'années, ont créé des conditions idéales pour la formation de filons aurifères que l'érosion libère progressivement dans les cours d'eau.

Le massif armoricain est "la région la plus aurifère, et de très très loin". En dehors de la Bretagne, les Cévennes et les Pyrénées constituent de très bonnes zones pour chercher de l'or. "Il m'est arrivé d'y faire des découvertes extraordinaires ! Un jour, une forte crue a emporté un pont, ce qui a libéré dans l'eau un dépôt naturel riche en or. Une fois la tempête passée, il suffisait de donner un coup de pelle, sans même tamiser, pour récolter immédiatement cinquante paillettes d'or, alors que normalement on en trouve seulement cinq ou dix", se souvient le chercheur d'or.

Pour trouver le spot idéal, Lionel Sanmarti recommande de rechercher des cours d'eau montagneux "sans barrage permettant à l'or de circuler continuellement". Le Gardon (ou Gard) est une rivière qui répond à ces critères et qui est particulièrement plébiscitée par les orpailleurs.

Mais attention, l'orpaillage récréatif est assez réglementé en France. En Bretagne par exemple, depuis quelques années, l'orpaillage de loisir y est quasiment impossible dans les cours d'eau douce, nous confie Lionel Sanmarti. Néanmoins, "la recherche reste possible sur les plages. Les plages bretonnes sont très riches en sable noir, composé principalement d'hématite. C'est dans ce sable que l'on trouve de l'or," explique-t-il.

Il convient aussi de respecter certaines règles de bonne conduite : obtenir une autorisation préalable de la direction départementale des Territoires, demander l'accord du propriétaire si le terrain est privé, et surtout remettre le terrain en état après l'activité. La réglementation est présentée en détail sur le site prospection-de-loisir.fr.

La revente d'or est aussi réglementée. En France, l'or extrait du sol appartient à l'Etat. Selon Lionel Sanmarti, pour vendre des pépites obtenues par orpaillage de loisir, il faut donc une autorisation spécifique de la DREAL (direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement).