Un versement de 1745 euros arrive sur le compte en banque de 11 millions de Français

En cette fin de mois, des millions de salariés vont toucher une prime exceptionnelle.

Une fin de mois pas comme les autres. Alors que cette période est souvent synonyme de compte dans le rouge pour les ménages, certains vont recevoir une bonne nouvelle. En plus de leur salaire habituel, 13 millions de travailleurs vont ainsi profiter d'un virement exceptionnel d'environ 1 745 euros d'ici quelques jours. Cette somme correspond aux primes de participation et d'intéressement que les entreprises doivent verser avant le 31 mai à leurs salariés, une échéance légale respectée par la majorité des employeurs.

Selon les statistiques officielles de la Direction de l'Animation de la Recherche, des Études et des Statistiques (DARES), l'épargne salariale concerne une part importante de la population active. En 2024, environ 5,8 millions de salariés ont bénéficié d'une prime de participation, tandis que 5,5 millions on perçu un intéressement lié aux performances de leur entreprise. Au total, 11,3 millions de primes ont été versées l'année dernière. De plus, 3 millions de salariés voient leur employeur alimenter leur plan d'épargne-retraite collectif. Ainsi, "11 millions de travailleurs en France ont accès à un dispositif de partage de la valeur", résume l'Association Française de la Gestion Financière (AFGF).

L'évolution des montants distribués témoigne d'une progression encourageante. En 2024, chaque salarié éligible a reçu en moyenne 1 745 euros, contre 1 681 euros l'année précédente, représentant une hausse de 3,81%. Dans le détail, la participation affiche un montant moyen de 1 909 euros par bénéficiaire en 2024, tandis que l'intéressement atteint en moyenne 1 624 euros.

Les montants varient considérablement d'un salarié à l'autre, pouvant aller de quelques centaines d'euros à plusieurs milliers selon l'entreprise et le poste occupé par le salarié. La taille de l'entreprise constitue un premier élément déterminant. Les grandes sociétés disposent généralement de moyens financiers plus importants et peuvent donc distribuer des sommes plus conséquentes à leurs salariés. Le secteur d'activité joue également un rôle crucial, certaines industries étant naturellement plus rentables que d'autres. Le niveau hiérarchique et la rémunération de base influencent directement le montant perçu, puisque ces primes sont calculées proportionnellement au salaire de chaque employé.

La participation et l'intéressement obéissent à des règles distinctes. La participation constitue une obligation légale pour toutes les entreprises employant au moins 50 salariés. Elle impose aux dirigeants de redistribuer une fraction de leurs bénéfices selon une formule de calcul précise établie par la loi. L'intéressement, quant à lui, permet aux employeurs de récompenser leurs équipes en fonction de l'atteinte d'objectifs préalablement définis.