Si vos revenus dépassent ce nouveau seuil, vous faites partie des riches en 2025

Selon la composition du foyer, les seuils de richesse, de pauvreté et d'appartenance à la classe moyenne ne sont pas les mêmes.

Les cartes sont rebattues en 2025. Alors que se pose la question d'instaurer une surtaxe sur les plus hauts revenus en France, l'Observatoire des inégalités vient de publier ces dernières données sur les différents seuils de richesse en France. Ces derniers permettent de délimiter le niveau de revenus à partir duquel un ménage est considéré comme "pauvre", "classe moyenne" ou "riche". Dès lors, il est possible de savoir qui serait concerné par une potentielle hausse d'impôt.

Afin de déterminer qui est riche ou pauvre en France, il faut d'abord comprendre ce qu'est la notion de revenu médian mensuel. Concrètement, le revenu médian sépare la population française en deux parts égales : la moitié des ménages perçoivent moins que ce montant tous les mois, tandis que l'autre moitié gagne davantage. En France, le revenu médian s'élève désormais à 2 028 euros nets par mois. Ce revenu prend en compte, les salaires, les pensions de retraite, les allocations sociales et familiales, les revenus du patrimoine, etc... desquels sont déduits les impôts et les cotisations sociales. Il ne faut donc pas confondre le revenu médian et le salaire médian, qui lui ne concerne que les salariés.

Selon l'Insee et l'Observatoire des inégalités, le seuil de richesse en France, en 2025, correspond au double du revenu médian. Pour une personne seule, le seuil de richesse s'établit donc désormais à 4 056 euros nets mensuels. Cette somme représente une augmentation notable de 196 euros par rapport au précédent rapport de l'Observatoire des inégalités, qui fixait ce montant à 3 860 euros. Cela signifie qu'une personne seule disposant de plus de 48 672 euros de revenus à l'année rejoint le cercle restreint des 7% de Français les plus aisés, soit environ 4,7 millions de personnes.

Cependant, le seuil de richesse varie selon la composition du foyer. En effet, toucher plus de 4 000 euros par mois et vivre seul n'est pas exactement la même chose que toucher une somme équivalente tout en ayant 3 enfants à charge. Ainsi, une famille monoparentale avec un enfant de moins de 14 ans franchit le cap de la richesse au-delà de 5 272 euros mensuels. Pour un couple avec deux enfants de plus de 14 ans, ce seuil grimpe à 10 138 euros par mois, toujours selon l'Observatoire des inégalités.

Au sommet de la pyramide des revenus, les montants atteignent des niveaux vertigineux. Pour intégrer le club très fermé des 1% de Français les plus fortunés, une personne seule doit percevoir au minimum 7 512 euros nets mensuels. Cette élite représente environ 630 000 personnes en France. Quant au 0,1% les plus riches, ils disposent de revenus dépassant 19 514 euros nets par mois.

À l'opposé, la pauvreté se définit également par des seuils précis. Le seuil de pauvreté (60% du revenu médian), s'établit à 1 288 euros nets mensuels. L'Observatoire des inégalités considère comme "modeste" un ménage vivant avec moins de 1 608 euros nets par mois. Entre les riches et les pauvres, s'étend la vaste catégorie des classes moyennes. Ces ménages disposent de revenus compris entre 1 608 et 2 941 euros nets mensuels. Au-delà de 2 941 euros, commence la "classe aisée", avant d'atteindre le seuil de richesse à 4 056 euros.